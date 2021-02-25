На Житомирщині школяр заради розваги зламав акаунти вчителів та писав образливі коментарі

На Житомирщині підліток заради розваги влаштував булінг на навчальних веб-платформах. Учень зламав акаунти вчителів, звідки писав образливі коментарі про інших педагогів.

Про такий вчинок учня вчителі повідомили директора, а згодом і поліцейських. Батькам хлопця і директорові школи тепер загрожує адміністративна відповідальність.

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На школяра вчителі вже скаржилися директору школи, проте він не звернув належної уваги на ситуацію і не вбачав потреби звертатись до правоохоронців.

До поліції звернулись вчителі із повідомленням про систематичне цькування через інтернет. За їх словами, хтось скористався їх особистими паролями для входу на навчальні веб-платформи і від імені вчителів публікував образливі коментарі стосовно їх колег,

– розповідають правоохоронці.

Певний період вчителю, який адміністрував веб-платформу, вдавалось видаляти образливі коментарі, однак замість них з’являлись нові. Після цього він перевірив інформацію, звідки публікуються образи, і передав ці відомості поліцейським самостійно.

Правоохоронцям вдалося викрити у булінгу відносно вчителів 15-річного учня цієї школи. Як з’ясувалось, він зламав окремі акаунти і так розважався.

З підлітком вже провели роз’яснювальну роботу у поліції. Але оскільки хлопець не досяг віку настання адміністративної відповідальності, то протокол за фактом булінгу складено відносно його матері.

Адмінпротокол також оформили і на директора школи. За чинним законодавством йому загрожує штраф або виправні роботи.

До слова, на Харківщині суд оштрафував матір 10-річного учня. Юнак систематично ображав та принижував однокласників, а також застосовував фізичну силу.