Міська влада Житомира вирішила відновити очне навчання для учнів 5-11 класів у школах. Тож, з 23 листопада всі учні повертаються за парти.

Проте кожна школа в місті буде окремо приймати рішення, як навчатимуться учні – очне чи дистанційно. Про це повідомила міськрада Житомира.

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Раніше у місті провели експрес-тестування на коронавірус для всіх вчителів. Тести показали, що близько тисячі з них (25%) вже мають антитіла до COVID-19. Тож, відсоток тих, хто перехворів коронавірусом, чиновники вважають достатнім для того, аби поновити очне навчання.

Проте міськрада Житомира наголосила, що керівники шкіл повинні стежити за дотриманням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та щодня контролювати стан здоров’я учнів.

До слова, з 16 листопада у багатьох містах учні пішли до школи. Зокрема, очне навчання поновили в таких областях: Харків, Канів, Запоріжжя та Суми. Проте більшості містах учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно.

Додамо, що уряд назвав умови для закриття садочків й шкіл:

забороняється відвідування садочків, шкіл та закладів позашкільної освіти тільки у випадку, коли на самоізоляції через контакт із хворими перебуває понад 50% учнів і персоналу закладу.