Жінки мало придатні для роботи: шокуючі цитати з посібника "Ділова кар’єра" для студентів

У соцмережах спалахнув скандал через посібник "Ділова кар’єра" Івана Дахна для студентів вишів. Автор пише, що жінкам важко виконувати трудові обов'язки, вони непередбачувані, погано розуміються в часі та хочуть службового роману.

У книзі Іван Дахно також посилається Гітлера. Нижче наведені шокуючі цитати із сексистського посібника, який є у списку рекомендованої літератури для вишів.

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Уривки з посібника опублікувала у соцмережі засновниця та очільниця громадської організації NASCO Education Діана Натхір. За її словами, книга сповнена сексистськими висловлюваннями, а ще там є цитати Гітлера.

"Вже з перших абзаців мене фактично трусило чи то від гніву, чи то від шоку і здивування. Повна відверта дичина, більше схожа на збірку застільних анекдотів, аніж на наукову працю, повна сексизму, ейджизму, нетолерантних висловлювань тощо", – написала активістка.



Так виглядає посібник "Ділова кар'єра" для студентів / Фото Діани Натхір

Вона вимагає вилучити сексистський посібник зі списку рекомендованих у вишах. "Я вимагаю, щоб усі праці цього автора було перевірено на наявність у них передусім здорового глузду, а цю книгу – вилучено з будь-яких навчальних програм”, – написала Діана Натхір.

Що відомо про цей посібник

Автором сексистського посібника "Ділова кар’єра" є Іван Дахно – доктор економічних наук, професор, зараз уже на пенсії. Книгу він написав у 2011 році. А вже у 2020 році посібник Дахна опинився у списках рекомендованої літератури у кількох вишах:

Київському національному торговельно-економічному університеті;

Волинському національному університеті;

Ізмаїльському державному гуманітарному університеті;

Національному авіаційному університеті;

Львівському національному університеті імені Івана Франка;

у студентів МАУП цей посібник є у програмі тестів.

Шокуючі цитати з книги "Ділова кар'єра"

ЛНУ імені Івана Франка видалив з сайту все, що стосується сексистського підручника "Ділова кар'єра". Спочатку він зник зі списку навчальної літератури, згодом видалили сторінку навчальної дисципліни повністю.

Діана Натхір навела кілька цитат із різних розділів, де рівень сексизму просто зашкалює.

Вульгарні анекдоти та сексизм

У книзі автор одразу у передмові наводить вульгарний анекдот про оперну співачку: "Оглянувши директорський кабінет, вона дещо не помітила та здивовано запитала директора: "А де у вас диван, на якому перевіряється голос?".

"Жінки – активні учасниці як матеріального виробництва, так і сфери послуг. Жінки пішли в армію, куди раніше їх не брали ніби за те, що вони неправильно розуміли команду "Ложись!".

"Варто намагатися наймати на роботу молодих заміжніх жінок. Як правило, їм притаманне більше відчуття відповідальності за доручену роботу, ніж у незаміжніх жінок. Молоді заміжні жінки менш схильні до флірту, ніж незаміжні".

"Розумні дами (а є й такі) радять відмовитися від використання на роботі прийомів із жіночого арсеналу".

"Худі дівчата менш добродушні та ефективні, ніж повненькі дівчата . Варто лікарю, що опікується жіночими хворобами, оглянути кандидаток на роботу. Це допоможе уникнути у майбутньому всіляких юридичних позовів. Огляд дозволить виявити тих, хто має фізичні та психологічні проблеми, які є несумісними з тією роботою, яку доведеться виконувати".

. Варто лікарю, що опікується жіночими хворобами, оглянути кандидаток на роботу. Це допоможе уникнути у майбутньому всіляких юридичних позовів. Огляд дозволить виявити тих, хто має фізичні та психологічні проблеми, які є несумісними з тією роботою, яку доведеться виконувати". "Жінкам, яких беруть на роботу, необхідно чітко пояснити про фактор часу. Більшість жінок, як і президент Віктор Ющенко, люблять запізнюватися. Можливо, вони цього і не люблять, але запізнення відбувається автоматично. Так би мовити – стиль життя".

"Жінці-працівниці потрібно завжди працювати над собою, самовдосконалюватися, намагатися виконувати належно свої трудові обов’язки. Хто цього не хоче робити – для тих у Києві є Окружна дорога, а функції, які виконують там жінки, – поза сферою цієї книжки".



Цитати з посібника "Ділова кар'єра" для студентів / Фото Діани Натхір

Про Гітлера

У цьому ж розділі автор наводить цитату Гітлера як авторитета:

"Жінки прекрасно виконують чітко сформульовані завдання. Зате їм бракує ініціативи у самостійному формулюванні завдань. Недарма ж Адольф Гітлер казав: "Народні маси люблять, щоб із ними поводилися, як із жінками. А жінки люблять, щоб ними командували". Працівницям варто дозволяти змінювати заняття роботою впродовж дня. Монотонна робота їх нервує".

"Це лише мікровитяги з перших підрозділів цього розділу. Де, між іншим, про Гітлера було згадано двічі", – зазначила Діана Натхір.

Про "Службовий секс"

"Як правило, перший крок до інтиму на роботі роблять представниці чудесної статі. Службові романи набувають масштабів небезпечного вірусу".

"Дівчата і жінки використовують провокаційні прийоми – кокетство, флірт, стрілянину очицями. Вважають, що це – безвідмовна зброя. Насправді ж бере вона небагатьох із чоловічого племені".

– кокетство, флірт, стрілянину очицями. Вважають, що це – безвідмовна зброя. Насправді ж бере вона небагатьох із чоловічого племені". "Тим, хто не хотів би провокувати своїх співпрацівників-чоловіків, психологи радять переглянути свій гардероб. Міні й декольте відкласти для романтичних зустрічей поза межами офісу".

Розділ "Секретарки" починається так:

"У кожного начальника, який шанує себе, є секретарка. Історично склалося, що функцію секретаря начальника в абсолютній більшості випадків виконують представниці кращої половини людства. Оскільки жінки є істотами капризними і такими, поведінку яких передбачити важко, то навіть наймудріший начальник не до кінця знає, які саме процеси відбуваються у голові його секретарки і як йому потрібно з нею поводитись".

Секретарок автор Іван Дахно ділить на три типи: "ділова жінка", "божа кульбабка" і "лоліта". І дає "поради", як із ними поводитися.

Ще в книзі є, зокрема, підрозділи "Підготовка до вживання алкоголю", "Похмілля" та "Рецепти на ранок Нового року".

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До слова, у Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на скандальну книгу "Щоб у 16 не було запізно". Відомство вирішило зупинити закупівлю сексистського підручника Марини Ланге. Деталі скандалу – читайте тут.