У книзі Іван Дахно також посилається Гітлера. Нижче наведені шокуючі цитати із сексистського посібника, який є у списку рекомендованої літератури для вишів.
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Уривки з посібника опублікувала у соцмережі засновниця та очільниця громадської організації NASCO Education Діана Натхір. За її словами, книга сповнена сексистськими висловлюваннями, а ще там є цитати Гітлера.
"Вже з перших абзаців мене фактично трусило чи то від гніву, чи то від шоку і здивування. Повна відверта дичина, більше схожа на збірку застільних анекдотів, аніж на наукову працю, повна сексизму, ейджизму, нетолерантних висловлювань тощо", – написала активістка.
Так виглядає посібник "Ділова кар'єра" для студентів / Фото Діани Натхір
Вона вимагає вилучити сексистський посібник зі списку рекомендованих у вишах. "Я вимагаю, щоб усі праці цього автора було перевірено на наявність у них передусім здорового глузду, а цю книгу – вилучено з будь-яких навчальних програм”, – написала Діана Натхір.
Що відомо про цей посібник
Автором сексистського посібника "Ділова кар’єра" є Іван Дахно – доктор економічних наук, професор, зараз уже на пенсії. Книгу він написав у 2011 році. А вже у 2020 році посібник Дахна опинився у списках рекомендованої літератури у кількох вишах:
- Київському національному торговельно-економічному університеті;
- Волинському національному університеті;
- Ізмаїльському державному гуманітарному університеті;
- Національному авіаційному університеті;
- Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- у студентів МАУП цей посібник є у програмі тестів.
Шокуючі цитати з книги "Ділова кар'єра"
Діана Натхір навела кілька цитат із різних розділів, де рівень сексизму просто зашкалює.
Вульгарні анекдоти та сексизм
У книзі автор одразу у передмові наводить вульгарний анекдот про оперну співачку: "Оглянувши директорський кабінет, вона дещо не помітила та здивовано запитала директора: "А де у вас диван, на якому перевіряється голос?".
- "Жінки – активні учасниці як матеріального виробництва, так і сфери послуг. Жінки пішли в армію, куди раніше їх не брали ніби за те, що вони неправильно розуміли команду "Ложись!".
- "Варто намагатися наймати на роботу молодих заміжніх жінок. Як правило, їм притаманне більше відчуття відповідальності за доручену роботу, ніж у незаміжніх жінок. Молоді заміжні жінки менш схильні до флірту, ніж незаміжні".
- "Розумні дами (а є й такі) радять відмовитися від використання на роботі прийомів із жіночого арсеналу".
- "Худі дівчата менш добродушні та ефективні, ніж повненькі дівчата. Варто лікарю, що опікується жіночими хворобами, оглянути кандидаток на роботу. Це допоможе уникнути у майбутньому всіляких юридичних позовів. Огляд дозволить виявити тих, хто має фізичні та психологічні проблеми, які є несумісними з тією роботою, яку доведеться виконувати".
- "Жінкам, яких беруть на роботу, необхідно чітко пояснити про фактор часу. Більшість жінок, як і президент Віктор Ющенко, люблять запізнюватися. Можливо, вони цього і не люблять, але запізнення відбувається автоматично. Так би мовити – стиль життя".
- "Жінці-працівниці потрібно завжди працювати над собою, самовдосконалюватися, намагатися виконувати належно свої трудові обов’язки. Хто цього не хоче робити – для тих у Києві є Окружна дорога, а функції, які виконують там жінки, – поза сферою цієї книжки".
Цитати з посібника "Ділова кар'єра" для студентів / Фото Діани Натхір
Про Гітлера
У цьому ж розділі автор наводить цитату Гітлера як авторитета:
- "Жінки прекрасно виконують чітко сформульовані завдання. Зате їм бракує ініціативи у самостійному формулюванні завдань. Недарма ж Адольф Гітлер казав: "Народні маси люблять, щоб із ними поводилися, як із жінками. А жінки люблять, щоб ними командували". Працівницям варто дозволяти змінювати заняття роботою впродовж дня. Монотонна робота їх нервує".
"Це лише мікровитяги з перших підрозділів цього розділу. Де, між іншим, про Гітлера було згадано двічі", – зазначила Діана Натхір.
Про "Службовий секс"
- "Як правило, перший крок до інтиму на роботі роблять представниці чудесної статі. Службові романи набувають масштабів небезпечного вірусу".
- "Дівчата і жінки використовують провокаційні прийоми – кокетство, флірт, стрілянину очицями. Вважають, що це – безвідмовна зброя. Насправді ж бере вона небагатьох із чоловічого племені".
- "Тим, хто не хотів би провокувати своїх співпрацівників-чоловіків, психологи радять переглянути свій гардероб. Міні й декольте відкласти для романтичних зустрічей поза межами офісу".
Розділ "Секретарки" починається так:
- "У кожного начальника, який шанує себе, є секретарка. Історично склалося, що функцію секретаря начальника в абсолютній більшості випадків виконують представниці кращої половини людства. Оскільки жінки є істотами капризними і такими, поведінку яких передбачити важко, то навіть наймудріший начальник не до кінця знає, які саме процеси відбуваються у голові його секретарки і як йому потрібно з нею поводитись".
Секретарок автор Іван Дахно ділить на три типи: "ділова жінка", "божа кульбабка" і "лоліта". І дає "поради", як із ними поводитися.
Ще в книзі є, зокрема, підрозділи "Підготовка до вживання алкоголю", "Похмілля" та "Рецепти на ранок Нового року".
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До слова, у Міністерстві культури та інформаційної політики відреагували на скандальну книгу "Щоб у 16 не було запізно". Відомство вирішило зупинити закупівлю сексистського підручника Марини Ланге. Деталі скандалу – читайте тут.