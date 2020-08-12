Президент України Володимир Зеленський запросив на зустріч деяких випускників, які набрали найбільше балів на ЗНО. Цікаво, що загалом у 2020 році майже 450 абітурієнтів склали тестування на максимальні 200 балів.

Про зустріч зі школярами Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

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За словами президента, ці випускники розумні, амбітні та енергійні, і вони точно розуміють своє місце та вагомість знань у сучасному світі.

"Хочеш бути конкурентним – вчись! Зробимо все, щоб ви стали надійною опорою України майбутнього", – зазначив Зеленський.



Окрім того, президент України привітав всіх з Міжнародним днем молоді, який святкують 12 серпня.

Додамо, що цього року успішних випускників майже вдічі більше, аніж попереднього року. Так, 447 учасників здали ЗНО на 200 балів.

З яких предметів випускники отримали 200 балів на ЗНО у 2020 році

З математики – 142 особи,

З англійської мови – 84,

З німецької мови – 3,

З фізики – 64,

З хімії – 49,

З історії України – 49,

З біології – 44,

З української мови та літератури – 8,

З географії – 3,

З французької мови – 1,

З іспанської мови – жоден.



Предмети, з яких випускники отримали 200 балів / Інфографіка 24 каналу