Зеленський зустрівся з випускниками, які набрали найбільше балів на ЗНО: фото
Президент України Володимир Зеленський запросив на зустріч деяких випускників, які набрали найбільше балів на ЗНО. Цікаво, що загалом у 2020 році майже 450 абітурієнтів склали тестування на максимальні 200 балів.
Про зустріч зі школярами Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
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За словами президента, ці випускники розумні, амбітні та енергійні, і вони точно розуміють своє місце та вагомість знань у сучасному світі.
"Хочеш бути конкурентним – вчись! Зробимо все, щоб ви стали надійною опорою України майбутнього", – зазначив Зеленський.
Окрім того, президент України привітав всіх з Міжнародним днем молоді, який святкують 12 серпня.
Додамо, що цього року успішних випускників майже вдічі більше, аніж попереднього року. Так, 447 учасників здали ЗНО на 200 балів.
З яких предметів випускники отримали 200 балів на ЗНО у 2020 році
- З математики – 142 особи,
- З англійської мови – 84,
- З німецької мови – 3,
- З фізики – 64,
- З хімії – 49,
- З історії України – 49,
- З біології – 44,
- З української мови та літератури – 8,
- З географії – 3,
- З французької мови – 1,
- З іспанської мови – жоден.
Предмети, з яких випускники отримали 200 балів / Інфографіка 24 каналу