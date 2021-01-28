Зеленський затвердив стипендії за ЗНО, премії за олімпіади і гранти на навчання за кордоном

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про стипендії учасникам ЗНО за найкращі бали, премії переможцям учнівських олімпіад та гранти на навчання за кордоном.

Джерело: Офіс Президента

Президент хоче за допомогою грошової винагороди мотивувати українських школярів.

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Які виплати затвердив Зеленський цим документом:

президентські стипендії для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати;

премії для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів;

гранти на навчання за кордоном.

Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну,

– зазначив президент.

Додамо, що згідно з указом, уряд має за наступні два місяці розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій і грантів від президента. Окрім того, уряд має передбачати у держбюджеті видатки на відповідні виплати.

Раніше уряд схвалив проєкт указу Президента України про призначення 100 тисяч гривень на преміювання школярів за високі бали на результатах ЗНО. Йдеться про 20 премій по 5 тисяч гривень кожному з учасників ЗНО. Це буде щорічна премія від президента випускникам, які здобули найвищий результат на тестуванні.