Зеленський затвердив стипендії за ЗНО, премії за олімпіади і гранти на навчання за кордоном
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про стипендії учасникам ЗНО за найкращі бали, премії переможцям учнівських олімпіад та гранти на навчання за кордоном.
Джерело: Офіс Президента
Президент хоче за допомогою грошової винагороди мотивувати українських школярів.
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Які виплати затвердив Зеленський цим документом:
- президентські стипендії для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати;
- премії для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів;
- гранти на навчання за кордоном.
Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну,
– зазначив президент.
Додамо, що згідно з указом, уряд має за наступні два місяці розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій і грантів від президента. Окрім того, уряд має передбачати у держбюджеті видатки на відповідні виплати.
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