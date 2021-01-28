Президент України Володимир Зеленський підписав указ про стипендії учасникам ЗНО за найкращі бали, премії переможцям учнівських олімпіад та гранти на навчання за кордоном.

Джерело: Офіс Президента

Президент хоче за допомогою грошової винагороди мотивувати українських школярів.

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Які виплати затвердив Зеленський цим документом:

президентські стипендії для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати;

премії для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів;

гранти на навчання за кордоном.

Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну,

– зазначив президент.

Додамо, що згідно з указом, уряд має за наступні два місяці розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій і грантів від президента. Окрім того, уряд має передбачати у держбюджеті видатки на відповідні виплати.