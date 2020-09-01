Президент України Володимир Зеленський вважає, що нічим не можна замінити "живе" навчання в школі. Але якщо в Україні буде велика хвиля захворюваності на COVID-19, то держава буде готова перейти до дистанційного формату навчання.

Про це він заявив під час брифінгу в Полтавській області, передає 24 канал.

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Зеленський заявив, що 1 вересня цього року він вперше за багато років не проводжав дитину до школи, і там не було ніякої лінійки. Адже в Україні зараз діє карантин.

Президент додав, що Україна за необхідності зможе перейти на дистанційне навчання, хоча для дітей – це не вихід, бо їм важливе спілкування, діалог і відчуття свободи. "Такої свободи і спілкування ти можеш навчитися лише в школі. І знання краще сприймаються, коли ти бачиш учителя, він до тебе підходить", – сказав він.

Зеленський зазначив, що замінити "живу" школу на школу онлайн неможливо, але Україна готова до такого формату навчання, якщо буде велика хвиля COVID-19.

"Ми експериментували, одні з перших в Європі. Ми показали, що таке школа онлайн, вона у нас працює, і "школа ТБ", – заявив він.

Додамо, що т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що у новому навчальному році теленавчання продовжиться, бо це допомагає донести освітню інформацію до дітей з найвіддаленіших куточків України.