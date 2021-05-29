Зеленський виступить на Форумі "Україна 30", де обговорюватимуть теми освіти та науки

29 травня 2021 , 14:36
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програма Форуму

Президент Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта та наука". Захід відбудеться у Києві 31 травня.

Зазначається, що запланований також виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Глава уряду візьме слово приблизно о 10:50.

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Відкриє Всеукраїнський Форум "Україна 30. Освіта і наука" Президент України Володимир Зеленський,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у дискусійних сесіях братимуть участь:

  • представники Офісу Президента, Кабміну, Верховної Ради, НАН та ректори університетів;
  • представники молодих учених, інноватори;
  • представники освітянського та експертного середовища, громадські діячі;
  • представники реального сектору економіки.

Хто ще виступить на Форумі

Згідно з розкладом, у понеділок, 31 травня, також виступлять:

  • міністр освіти і науки Сергій Шкарлет;
  • перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук;
  • віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
  • міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко;
  • голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь;
  • радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов.
Зверніть увагу! У перший день Форуму обговорять "якими мають бути освіта та наука майбутнього та як на них впливають нові технології?".
Автор: Олег Васьків