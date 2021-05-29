Зазначається, що запланований також виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Глава уряду візьме слово приблизно о 10:50.
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Відкриє Всеукраїнський Форум "Україна 30. Освіта і наука" Президент України Володимир Зеленський,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у дискусійних сесіях братимуть участь:
- представники Офісу Президента, Кабміну, Верховної Ради, НАН та ректори університетів;
- представники молодих учених, інноватори;
- представники освітянського та експертного середовища, громадські діячі;
- представники реального сектору економіки.
Хто ще виступить на Форумі
Згідно з розкладом, у понеділок, 31 травня, також виступлять:
- міністр освіти і науки Сергій Шкарлет;
- перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук;
- віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
- міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко;
- голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь;
- радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов.