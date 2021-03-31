Президент Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо розвитку професійної освіти в Україні та створив спеціальну Раду, яка цьому сприятиме. Чим вона займатиметься – читайте у матеріалі.

Указ президента буде сприяти модернізації системи професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці, міжнародних стандартів і практик для забезпечення реалізації права громадян.

Зверніть увагу Які професії будуть популярні в Україні через 10 років: цікавий прогноз

Зокрема, цим указом створять Раду з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти як консультативно-дорадчий орган.

Якою буде ця Рада? Вона буде складатися з керівника, двох його заступників та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Персональний склад Ради затверджує Глава держави.

Чим займатиметься Раду з питань розвитку професійно-технічної освіти

Основними завданнями Ради є:

моніторинг розвитку професійної (професійно-технічної) освіти;

аналіз та удосконалення законодавства України у цій сфері;

вивчення тенденцій розвитку ринку праці;

прогнозування пріоритетних напрямів і шляхів розвитку освіти;

розробка пропозицій щодо формування сучасних професійних компетентностей у сфері професійної (професійно-технічної) освіти тощо.

Натомість уряд має забезпечити розробку та затвердити до 1 вересня 2021 року державну цільову програму розвитку професійної освіти на період до 2027 року, спрямовану на модернізацію системи професійної освіти.

Також має передбачатися запровадження ефективних механізмів проходження виробничого навчання та практики, відповідно до актуальних вимог професійних стандартів.

Крім того, треба буде оновити програми підвищення кваліфікації для викладачів, педагогів професійного навчання, майстрів виробничого навчання таких закладів освіти.

Сергій Шкарлет додав, що МОН вже працює над цими питаннями. Зокрема, напрацьована Стратегію розвитку професійно-технічної освіти та розпочато роботу над новим законопроєктом про професійну освіту.



До слова, у 2021 році МОН затвердить методичні рекомендації для вдосконалення профосвіти в регіонах. Формування критеріїв відбуватиметься в межах проєкту Європейського Союзу EU4Skills. Що зміниться для профтехів – читайте за посиланням.