Зеленський створив Раду з підтримки освіти та науки: чим вона займатиметься

Володимир Зеленський підписав указ, яким утворив Раду Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту. Як вона вплине на сферу освіти в Україні та що робитиме – читайте у статті.

Цей указ дозволить запустити роботу Фонду, створеного ще у 2019 році.

До теми Скільки грошей піде на створення президентського університету та як будуть відбирати студентів

Завдання Ради Фонду президента

В ОП повідомили, що основним завданням функціонування Фонду та Ради Фонду буде:

підтримка молоді у навчанні сучасної конкурентоспроможної освіти,

стажування та проведення досліджень у наукових установах України та за кордоном.

За словами заступниці керівника ОП Юлії Соколовської, кошти з цього Фонду будуть спрямовані, зокрема, на залучення висококваліфікованих викладачів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях.

Діяльність Фонду має також допомогти створити в Україні наукові школи з тих напрямів, у яких сьогодні недостатньо досліджень, підготувати якісних фахівців за кордоном, щоб вони, працюючи в Україні, розвивали науку й технології.

Будуть виплати молоді та школярам

Для розвитку молоді з коштів Фонду будуть створені заохочувальні виплати. Зокрема:

премії для відзначення досягнень українських спортсменів,

премії для заохочення молоді до участі у спорті та підтримки тренерської діяльності,

премії для учасників ЗНО, які отримали найвищі результати,

премії для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад.

Додається, що розпорядником коштів Фонду є Міносвіти і науки.

Що ще робитиме Рада Фонду президента

Також цим указом утворено Раду Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту. Вона є дорадчим органом при президентові, а її члени працюватимуть на громадських засадах.

Читайте також Уряд утворив новий військовий виш у Києві

На новостворену Раду Фонду покладають завдання щодо визначення пріоритетних спеціальностей, переліку закладів для продовження навчання і стажування стипендіатів і конкурсантів.

Зазначається, що членами Ради мають бути фахівці з досвідом роботи у сфері освіти, науки та спорту, які мають бездоганну репутацію та високий суспільний авторитет.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що до управління українськими вишами вже незабаром можуть допустити роботодавців. Проте відмовлятися від безкоштовної вищої освіти не будуть.