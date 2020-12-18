18 грудня пройшов Всеукраїнський онлайн-форум Національної ради дітей та молоді. Він присвячений підвищенню рівня мотивації підлітків та розвитку лідерських якостей. У заході взяв участь і Президент України Володимир Зеленський.

Також в онлайн-форматі взяли участь відомі мотиваційні тренери, підприємці, блогери, співаки та інші зіркові гості розповідатимуть про розвиток лідерства та комунікаційних навичок, підприємницького мислення та блогінгу, повідомляє 24 канал.

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До форуму долучився і президент Володимир Зеленський. Він звернувся до дітей та молоді та поділився порадами.

"Ви чули десятки промов, лекцій і тренінгів, тож чим вас здивувати? Чи зможу я бути оригінальним і дійсно корисним? Як краще звертатися до вас – юних та прогресивних, але водночас серйозних, успішних і вже майже дорослих? Хлопці та дівчата? Guys? Можливо, пані та панове?", – почав Зеленський.

Після цього президент запитав, чи можливо йому потрібно вживати слова "тік-ток", "вайб", "рофл", щоб не здаватися динозавром, або ж "стріляти" науковими термінами, як ходяча Вікіпедія?

Забагато сумнівів, чи не так? Хтось, напевно, подумав: а це точно мотиваційна промова? Насправді це й буде моя перша порада вам. Щойно ви побачили, що вагання, нерішучість, невпевненість заважають і гальмують – вони "з’їдають" ваш час та енергію для руху до мети,

– запевнив Зеленський.

Тож перша порада президента – не вагайтесь, не звертайте зі шляху та впевнено йдіть до кінця.

"Насправді не зовсім так. Бо моя друга порада – сумнівайтесь. Навіть коли рішення здається очевидним, ідея – стовідсотковою, інформація достовірною. Адже все може виявитися зовсім навпаки. Тому – сумнівайтесь", – наголосив очільник держави.

Зеленський пояснив, що парадокс у тому, що людині можуть заважати як постійні сумніви, так і надмірна самовпевненість.

За його словами, щоб зрозуміти, як саме діяти, треба пройти власний шлях – з перешкодами, стінами, скепсисом, зачиненими дверима та розставленими граблями. На них обов’язково доведеться наступити й набити свої ґулі.

Генрі Форд і Стів Джобс, Сергій Корольов і Борис Патон стали собою без лекцій на Тедексі і навіть без історій успіху. У кожного з них був свій унікальний шлях у підручники з історії. Впевнений – і у вас також. Ваше покоління є надією України,

– зауважив Зеленський.

Звернення Зеленського до дітей та молоді: дивіться відео