Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти. Їх отримали шість вчителів.

Відповідно до Указу довічні стипендії призначили видатним освітянам, які досягли сімдесятирічного віку, повідомляє пресслужба Міносвіти.

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Хто отримав довічні стипендії від Зеленського

Ліфаренко Володимир Власович – вчитель (1938 року народження);

– вчитель (1938 року народження); Московченко Борис Миколайович – вчитель (1932 року народження);

– вчитель (1932 року народження); Погорілко Іван Михайлович – заслужений вчитель України (1947 року народження);

– заслужений вчитель України (1947 року народження); Ростовцева Лідія Михайлівна – заслужена вчителька України (1943 року народження);

– заслужена вчителька України (1943 року народження); Самойленко Григорій Васильович – доктор філологічних наук, професор, відмінник народної освіти України (1935 року народження);

– доктор філологічних наук, професор, відмінник народної освіти України (1935 року народження); Сарана Лілія Іванівна – заслужена вчителька України (1948 року народження).

Зазначимо, що державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, інформаційної сфери тощо призначаються відповідно до указу Президента України, щоб стимулювати їх творчу працю та засвідчити видатні досягнення.

До слова, також 21 аспірант з різних українських вишів отримали стипендії президента на 2020-2021 навчальний рік. Так, кожен з них отримуватиме стипендію в розмірі понад 7 тисяч гривень. Ще майже 100 обдарованих студентів вишів отримуватимуть стипендію в розмірі 2480 гривень щомісяця.