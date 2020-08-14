Президент України висловив сподівання, що до кінця його каденції поліпшаться умови оплати праці українським вчителям. Він заявив, що вчителі не повинні шукати собі підробіток.

Глава держави вважає, що ситуація з зарплатами педагогів зміниться на краще. Так він сказав під час зустрічі з випускниками, які отримали найбільше балів на ЗНО.

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Зеленський зазначив, що успішність учнів залежить не тільки від власної працьовитості та наполегливості, а й від їхніх батьків, учителів та репетиторів.

За його словами, українські вчителі повинні більше заробляти, і під кінець каденції всі повинні це відчувати. "Люди, які передають знання, мають бути щасливими та не думати про побутові речі або те, де і як підзаробити", – заявив він.

Зазначимо, що до карантину 74 тисячі молодих вчителів, які мають стаж роботи до 10 років, у 2020 році мали б отримати по 21 тисячі гривень разової щорічної допомоги. Однак, в оновленому "антикризовому" бюджеті на 2020 рік обіцяних раніше "підйомних" грошей немає.

Про що випускники говорили на зустрічі з Зеленським

Випускники зазначили, що багато молоді виїжджає за кордон, бо в Україні малі зарплати. Зеленський пообіцяв зробити все, щоб Україна якомога швидше стала тією державою, в якій молодь мріятиме залишитися й гідно прожити все життя.

Випускники наголосили, що було б добре, аби школи більше співпрацювали з вишами, щоб учням було зрозуміло, де вони в подальшому можуть навчатися, що їм робити після школи і т.д.