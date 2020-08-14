Вчителі не повинні думати про те, де і як підзаробити: Зеленський про зарплати педагогам
Президент України висловив сподівання, що до кінця його каденції поліпшаться умови оплати праці українським вчителям. Він заявив, що вчителі не повинні шукати собі підробіток.
Глава держави вважає, що ситуація з зарплатами педагогів зміниться на краще. Так він сказав під час зустрічі з випускниками, які отримали найбільше балів на ЗНО.
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Зеленський зазначив, що успішність учнів залежить не тільки від власної працьовитості та наполегливості, а й від їхніх батьків, учителів та репетиторів.
За його словами, українські вчителі повинні більше заробляти, і під кінець каденції всі повинні це відчувати. "Люди, які передають знання, мають бути щасливими та не думати про побутові речі або те, де і як підзаробити", – заявив він.
Зазначимо, що до карантину 74 тисячі молодих вчителів, які мають стаж роботи до 10 років, у 2020 році мали б отримати по 21 тисячі гривень разової щорічної допомоги. Однак, в оновленому "антикризовому" бюджеті на 2020 рік обіцяних раніше "підйомних" грошей немає.
Про що випускники говорили на зустрічі з Зеленським
- Випускники зазначили, що багато молоді виїжджає за кордон, бо в Україні малі зарплати. Зеленський пообіцяв зробити все, щоб Україна якомога швидше стала тією державою, в якій молодь мріятиме залишитися й гідно прожити все життя.
- Випускники наголосили, що було б добре, аби школи більше співпрацювали з вишами, щоб учням було зрозуміло, де вони в подальшому можуть навчатися, що їм робити після школи і т.д.
- Школярі також зізналися, що їм мало олімпіад в школі. Але такі конкурси теж потрібні, бо це краще розвиває та навчає долати виклики тощо.