Зеленський підписав зміни до закону щодо військової освіти: що це змінить

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до деяких законів України про військову освіту та науку, який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2021 року. Що змінює цей документ – читайте у статті.

Раніше відповідний законопроєкт №5641 Верховна Рада підтримала 298 голосами.

До теми Верховна Рада прийняла зміни до закону про військову освіту та науку

Що зміниться у військовій освіті

Новий документ удосконалює освітній процес та наукову (науково-технічну) діяльність у:

вищих військових навчальних закладах (установах вищої освіти зі специфічними умовами навчання),

військових навчальних підрозділах вищої освіти,

військових наукових установах.

Новий закон також передбачає підвищення якості підготовки військових спеціалістів.

Відповідно до внесених змін до закону про вищу освіту, державні органи до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги, що стосуються управління відповідними військовими вишами.

Вони також розробляють вимоги до кандидатів на посади керівників (заступників керівників) відповідних вищих військових установ, призначають та звільняють з посад керівників та їх заступників цих установ.

Що відомо про військову освіту в Україні Військова освіта передбачає набуття студентом комплексу професійних компетентностей відповідно до військової спеціалізації.



Студенти, які здобувають військову освіту, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках, харчуванням, спеціальним одягом та стипендіями.



Освітні програми військової освіти розробляються закладами спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) спрямування та затверджуються органами державної влади.



До слова, раніше уряд схвалив постанову, яка регулює порядок підготовки офіцерів запасу. Відтепер отримати атестацію при навчанні за програмою офіцерів запасу можна буде не раніше 4 курсу. Всі зміни – читайте у статті.