Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що зміни до законодавства прийняли, щоб розблокувати процес захисту дисертацій на здобуття ступенів кандидата та доктора наук.

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Що змінилося з новим законом

Відтепер здобувачі наукових ступенів можуть захищатися в докторських спеціалізованих вчених радах без встановлення обмежувальних термінів.

в докторських спеціалізованих вчених радах без встановлення обмежувальних термінів. Також удосконалюється процес атестації кандидата на здобуття ступеня доктора філософії.

Так, ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою радою вишу або наукової установи за результатами успішного виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою.

Цікаво, що якщо у захищеній дисертації доктора філософії встановлять факти академічного плагіату чи фальсифікації, то:

його науковий керівник позбавляється права участі у підготовці та атестації здобувачів ступеня доктора філософії терміном на два роки,

голова та члени разової спеціалізованої вченої ради, в якій відбувся захист цієї дисертації, та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки на дисертацію, позбавляються права участі в атестації на два роки;

заклад вищої освіти чи наукова установа позбавляється права утворювати разову спеціалізовану вчену раду за відповідною спеціальністю строком на один рік.

Чому потрібен був цей закон? У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що цей закон був зумовлений наявністю ознак правової невизначеності у системі присудження наукових ступенів. Відповідні ускладнення у цьому були спричинені світовою пандемією коронавірусу.

Після офіційного опублікування закону МОН має поінформувати виші та наукові установи про нововведення.