Зеленський підписав закон, що дозволяє громадам створювати ліцеї

Президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження профільної освіти. Так, ліцеї повинні мати не менше трьох різних профілів, і їх можуть створювати громади.

Верховна Рада ухвалила цей закон ще 15 липня. За словами міністра освіти, документ вдосконалює правове регулювання функціонування ліцеїв та оптимізує перехідний період для трансформації закладів освіти.

До теми З 1 вересня у 5 пілотних класах розпочинається реформа НУШ: що зміниться

Документ запроваджує з 1 вересня 2027 року нові вимоги до роботи ліцею:

там має функціонувати не менше 2 класів за 3 профілями навчання протягом 10 – 12 років навчання учнів;

там повинні забезпечити безпечне, інклюзивне та цифрове освітнє середовища з належною матеріально-технічною базою та доступом до інтернету;

учнів мають забезпечити харчування та за потреби підвозити їх до ліцею тощо.

Окрім того, тепер і громади мають право бути засновниками ліцеїв до 1 вересня 2027 року (до того, як відбудеться повноцінний запуск трирічної старшої профільної освіти).

Також у складі ліцею буде можливість існування не лише старшої школи, але й 1 – 4 класів. Адже громади можуть мати проблеми з розділенням ланок, тому їм дозволили приєднати і початкову школу.

Документ також зобов’язує уряд продовжити у 2022 – 2030 роках виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення “Нової української школи”, зокрема для запровадження ліцеїв.

Реформа освіти в Україні

До слова, до 2027 року школи в Україні, згідно з реформою НУШ, мають переформатувати, і 10 – 12 класи стануть профільною освітою для учнів. Зокрема, будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади.

Таким чином школи поділяться на:

початкові (1 – 4 класи);

гімназії (5 – 9 класи);

ліцеї (10 – 12 класи).

Зазначимо, що до 2024 року школи мають остаточно визначитися, чи готові забезпечувати функціонування 10 – 12 класів. Нині це вже спричинило закриття старших класів у низці шкіл.

Відповідно, дев’ятикласники цих шкіл мають визначитися, що робити далі – вступати в профтехи чи йти в 10 класи інших шкіл.

Водночас голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що учнів будуть зараховувати в 2021 році до старшої школи так само, як і минулого року.