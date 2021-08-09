Верховна Рада ухвалила цей закон ще 15 липня. За словами міністра освіти, документ вдосконалює правове регулювання функціонування ліцеїв та оптимізує перехідний період для трансформації закладів освіти.

До теми З 1 вересня у 5 пілотних класах розпочинається реформа НУШ: що зміниться

Документ запроваджує з 1 вересня 2027 року нові вимоги до роботи ліцею:

там має функціонувати не менше 2 класів за 3 профілями навчання протягом 10 – 12 років навчання учнів;

там повинні забезпечити безпечне, інклюзивне та цифрове освітнє середовища з належною матеріально-технічною базою та доступом до інтернету;

учнів мають забезпечити харчування та за потреби підвозити їх до ліцею тощо.

Окрім того, тепер і громади мають право бути засновниками ліцеїв до 1 вересня 2027 року (до того, як відбудеться повноцінний запуск трирічної старшої профільної освіти).

Також у складі ліцею буде можливість існування не лише старшої школи, але й 1 – 4 класів. Адже громади можуть мати проблеми з розділенням ланок, тому їм дозволили приєднати і початкову школу.

Документ також зобов’язує уряд продовжити у 2022 – 2030 роках виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення “Нової української школи”, зокрема для запровадження ліцеїв.

Реформа освіти в Україні

До слова, до 2027 року школи в Україні, згідно з реформою НУШ, мають переформатувати, і 10 – 12 класи стануть профільною освітою для учнів. Зокрема, будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади.

Таким чином школи поділяться на:

початкові (1 – 4 класи);

гімназії (5 – 9 класи);

ліцеї (10 – 12 класи).

Зазначимо, що до 2024 року школи мають остаточно визначитися, чи готові забезпечувати функціонування 10 – 12 класів. Нині це вже спричинило закриття старших класів у низці шкіл.

Відповідно, дев’ятикласники цих шкіл мають визначитися, що робити далі – вступати в профтехи чи йти в 10 класи інших шкіл.

Водночас голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що учнів будуть зараховувати в 2021 році до старшої школи так само, як і минулого року.