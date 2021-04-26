В Офісі Президента нагадали, що через пандемію коронавірусу, з березня 2020 року в Україні навчання в школах здійснювалося переважно в дистанційному форматі.

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Тому цей закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед школярів та запобігти погіршенню епідемічної ситуації в Україні.

Закон, який підписав Володимир Зеленський, звільняє учнів шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання цього навчального року, від проходження державної підсумкової атестації.

При цьому учні можуть за власним бажанням пройти ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Окрім того, випускники можуть обирати вид оцінювання їхніх результатів навчання:

за допомогою річного оцінювання,

за допомогою державної підсумкової атестації;

за допомогою ДПА у формі ЗНО.

В Офісі Президента додали, що всі етапи ЗНО у 2021 році відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах України.

Так, перший предмет на ЗНО – хімія, і він пройде 21 травня. Останнє ЗНО (з географії) відбудеться 15 червня. Зазначимо, що на ЗНО-2021 зареєструвалося близько 320 тисяч школярів.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Цікаво, що минулого року обов’язкову державну підсумкову атестацію для випускників також скасували. Тоді до кінця червня частина одинадцятикласників отримала атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стояла позначка "звільнено".