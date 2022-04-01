Зеленський підписав закон про спрощення ЗНО та скасування ДПА

Президент Володимир Зеленський підписав проєкт закону №7132 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти".

Нововведення передбачає одноразове скасування державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання для вступу у виші. Водночас у комітеті Ради заявили, що ЗНО не буде скасоване, а відбудеться за спецпроцедурою.

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Як зазначається у пояснювальній записці до документа, він покликаний зберегти освітню сферу на тлі війни в Україні.

Реалізація проєкту закону необхідна для збереження національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час,

– йдеться у тексті записки.

Спеціальна процедура зовнішнього оцінювання

Як зазначає Голова комітету Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, ЗНО не буде повністю скасоване. Однак в умовах воєнного стану неможливо фізично провести оцінювання відповідно до норм чинного закону України.

Бабак нагадав, що чинна стаття 45 Закону України Про вищу освіту чітко прописує, що таке ЗНО, як складається, як формується рейтинговий бал і як він застосовується. А сьогоднішні умови не дадуть можливості дотриматися встановлених правил.

В нинішніх умовах ми ані технічно, ані з точки зору безпекових умов, не можемо фізично провести ЗНО відповідно до цих норм. Тому право визначати спеціальну процедуру ми вирішили передати уряду,

– пояснив він.

За його словами, ЗНО залишається, але проводитиметься в іншому вигляді: замість декількох предметів відбудеться один національний мультидисциплінарний тест.

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