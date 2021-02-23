Зеленський підписав закон про процедуру обрання керівників вишів

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює процедуру обрання керівників вищих навчальних закладів. Згідно з новими правилами, ввели другий тур виборів очільника ВНЗ.

Закон "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо процедури обрання керівника установи вищої освіти" глава держави завізував 23 лютого.

Читайте також Як мають працювати коледжі та виші з 24 лютого: рішення МОН

Головні зміни у законі

Якщо у виборах керівника вишу взяли участь 2 або більше кандидатур і жодна не набрала 50% голосів, то проводять 2-ий тур виборів.

Голосування у 2-му турі мають проводити на сьомий день з-поміж 2 осіб, які у 1-му турі набрали найбільше голосів.

Якщо обрана за конкурсом кандидатура не пройшла спецперевірку, то через тиждень оголошують новий конкурс.

Таким чином усуваються корупційні ризики, які виникають при призначенні виконувача обов'язків керівника закладу вищої освіти, а також численні проблемні питання щодо умов і порядку обрання та призначення на посаду його керівника,

– мовиться у повідомленні Офісу Президента.

Верховна Рада ухвалила закон 5 лютого

Верховна Рада ухвалила цей закон 5 лютого 2021. Він набирає чинності наступного дня після його публікації.