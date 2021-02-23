Зеленський підписав закон про процедуру обрання керівників вишів

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює процедуру обрання керівників вищих навчальних закладів. Згідно з новими правилами, ввели другий тур виборів очільника ВНЗ.
Закон "Про внесення змін до закону України "Про вищу освіту" щодо процедури обрання керівника установи вищої освіти" глава держави завізував 23 лютого.
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Таким чином усуваються корупційні ризики, які виникають при призначенні виконувача обов'язків керівника закладу вищої освіти, а також численні проблемні питання щодо умов і порядку обрання та призначення на посаду його керівника,
– мовиться у повідомленні Офісу Президента.
Верховна Рада ухвалила цей закон 5 лютого 2021. Він набирає чинності наступного дня після його публікації.