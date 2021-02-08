Зеленський доручив запустити спеціальну програму для підготовки інженерів-конструкторів

Президент України Володимир Зеленський доручив запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова. Також в уряді планують розробити відповідні стимули для талановитої молоді.

В ОП згадали і про авіаконструктора Олега Антонова, який народився 115 років тому. "Україна має й надалі пишатися нашими інженерами", – йдеться в повідомленні.

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Тому президент доручив концерну "Укроборонпром" разом з Міносвіти та Київським політехнічним інститутом створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова.

Водночас Кабінет Міністрів України має розробити стимули, щоб талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ. Більше деталей поки не розголошують.

Що відомо про Олега Антонова В идатний авіаконструктор народився 7 лютого 1906 року. З 1962-го Олег Антонов обіймав посаду генерального конструктора, керівника КБ літакобудування в Києві (нині – ДП "Антонов»", за допомогою якого КПІ дотепер готує фахівців для підприємства.



На рахунку Антонова і під його керівництвом – понад 50 конструкторських розробок планерів і літаків різного класу й призначення. Всесвітньо відомим літаком Антонова є АН-2 – легенда літакобудування, наймасовіший одномоторний біплан, один з екземплярів якого невдовзі встановлять у музеї КПІ.



До слова, Зеленський відзначив важливість роботи науковців під час привітання українських полярників з 25-річчям антарктичної станції "Академік Вернадський". Глава держави через відеозв'язок поспілкувався з командою.