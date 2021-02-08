Зеленський доручив запустити спеціальну програму для підготовки інженерів-конструкторів
Президент України Володимир Зеленський доручив запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова. Також в уряді планують розробити відповідні стимули для талановитої молоді.
Джерело:фейсбук Офісу Президента
В ОП згадали і про авіаконструктора Олега Антонова, який народився 115 років тому. "Україна має й надалі пишатися нашими інженерами", – йдеться в повідомленні.
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Тому президент доручив концерну "Укроборонпром" разом з Міносвіти та Київським політехнічним інститутом створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова.
Водночас Кабінет Міністрів України має розробити стимули, щоб талановиті молоді інженери могли й далі прославляти Україну на весь світ. Більше деталей поки не розголошують.
Що відомо про Олега АнтоноваВ
На рахунку Антонова і під його керівництвом – понад 50 конструкторських розробок планерів і літаків різного класу й призначення. Всесвітньо відомим літаком Антонова є АН-2 – легенда літакобудування, наймасовіший одномоторний біплан, один з екземплярів якого невдовзі встановлять у музеї КПІ.
До слова, Зеленський відзначив важливість роботи науковців під час привітання українських полярників з 25-річчям антарктичної станції "Академік Вернадський". Глава держави через відеозв'язок поспілкувався з командою.
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