Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення міністра освіти Сергія Шкарлета заступником голови комітету, який буде вручати державні премії за наукові і технічні досягнення.

Зазначимо, що головою комітету обрали президента Національної академії наук Анатолія Загороднього. Про це йдеться в указі президента.

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Володимир Зеленський доручив увести до складу Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки Сергія Шкарлета – міністра освіти і науки.

Цим указом президент призначив Шкарлета заступником голови комітету.

Додамо, що лише місяць тому, 17 грудня, Верховна Рада підтримала призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Хоча профільний комітет із питань освіти не підтримав подання про його призначення.

А присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба!", адже його звинувачували у плагіаті в наукових роботах.

Скандали та курйози, з якими зіткнувся Сергій Шкарлет на посаді т.в.о. міністра освіти і науки- читайте у матеріалі 24 каналу.