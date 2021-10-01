Зеленський анонсував премії для українських вчителів: хто їх отримає

Президент Володимир Зеленський анонсував нові премії освітянам, учні яких стали переможцями у міжнародних олімпіадах. До цього часу такі премії призначалися безпосередньо учасникам конкурсів.

Про це глава держави повідомив під час його зустрічі з переможцями міжнародних учнівських олімпіад, їхніми вчителями та переможцями конкурсу "Учитель року".

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Зеленський повідомив, що цього року у січні він заснував для переможців олімпіад премії Президента України.

Але ми зробили помилку, хочеться виправити помилку і це буде зроблено найближчим часом. Окрім учнів-переможців міжнародних олімпіад, премії президента будуть отримувати і вчителі, які їх підготували,

– заявив він.

Зазначимо, що премії переможці всеукраїнських і міжнародних олімпіад можуть отримати за умови, що вони навчаються в українських закладах освіти і постійно проживають в Україні.

Так, премії виплачуватимуться учасникам одноразово в розмірі:

для переможців всеукраїнських олімпіад – 20 000 гривень;

для переможців міжнародних олімпіад – 100 000 гривень.

Цього року українські школярі показали високі результати на міжнародних олімпіадах:

На Міжнародній олімпіаді з фізики учні Маріупольського міського ліцею, Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка та Харківського фізико-математичного ліцею №27 отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.

На Міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів посіла шосте місце, обійшовши 101 команду з інших країн. Наші учні з Києво-Печерського ліцею №171 “Лідер”, Харківського фізико-математичного ліцею №27, Київського ліцею №208 та Маріупольського технічного ліцею здобули три золота, два срібла та одну бронзу.

На Міжнародній олімпіаді з інформатики школярі з Кременчуцького ліцею “Політ”, Київського ліцею №208 та Коростишівського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей інформаційних технологій” отримали одну золоту і дві срібні медалі.

На Міжнародній олімпіаді з хімії українські школярі вибороли нові перемоги – вони здобули два срібло і бронзу.

До слова, 14 квітня уряд прийняв постанову про премії для школярів, які найкраще склали ЗНО. Проте, грошову винагороду отримають лише 270 учнів. Деталі про це – читайте тут.