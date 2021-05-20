Меню для учнів: Зеленська запускає комунікаційну кампанію про здорове харчування у школах

МОН спільно з ЮНІСЕФ за ініціативи першої леді Олени Зеленської підписали Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з метою створення комунікаційної кампанії про здорове харчування.

Кампанію запускають в рамках реформування системи шкільного харчування.

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Зеленська запевнила, що зміна поведінкових звичок – це вкрай складний процес, і він може зайняти роки. "Але це не означає, що ми не маємо цього робити. Я пишаюся тим, що ми беремо на себе відповідальність розпочати цей процес", – сказала вона.

У своєму інстаграмі Зеленська поділилась основними пунктами того, що ж передбачається зробити в межах цього документа:

у травні буде розпочато поведінкове дослідження серед дітей, батьків та освітян;

буде розпочато поведінкове дослідження серед дітей, батьків та освітян; отримані результати стануть основою великої комунікаційної кампанії;

у серпні планують запуск інформаційного порталу з реформування системи шкільного харчування, який стане корисним і зручним помічником для освітян, батьків та учнів;

Окрім того, з допомогою партнерів буде проведено низку заходів щодо об’єднання зусиль з приватним сектором для оновлення необхідного обладнання у школах.

Важливим елементом реформи є сучасне технічне обладнання в закладі освіти. Усі ці передумови мають допомогти дитині у формуванні компетентності безпечного і здорового харчування,

– зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

У МОН додали, що за підтримки UNICEF буде розроблено стратегію комунікаційної кампанії. Так, партнер SoftServe вже створив портал про здорове харчування на підтримку реформування системи шкільного харчування.

На цьому вебсайті розміщуватиметься, зокрема:

інформація про мультипрофільне харчування,

вимоги до організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами,

розподіл сфер відповідальності та повноважень у сфері організації шкільного харчування,

облаштування харчоблоку,

кейтерінг, інтернет-замовлення,

вимоги до асортименту шкільних буфетів,

поради експертів тощо.

Важливим пунктом Меморандуму стане проведення заходів щодо об’єднання зусиль приватного сектору для часткового устаткування шкіл необхідним обладнанням.

Зі свого боку Олена Зеленська наголосила на готовності продовжувати підтримку реформи шкільного харчування, зокрема підсилювати комунікаційну кампанію та сприяти реалізації цікавих і корисних проєктів.

До слова, у квітня завершився перший етап реформування шкільного харчування. Нові вимоги до шкільного меню учнів почнуть діяти з 1 вересня 2021 року.

Відтоді всі школи повинні будуть:

скоротити кількість цукру в 2 – 2,5 рази;

зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60 – 80 грамів до 30 – 50 грамів;

збільшити кількість м'яса в раціоні в залежності від віку учнів;

збільшити кількість молочних продуктів в раціоні.

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