З початку року в Україні змінюється меню для школярів. Вже є результати про перші відмінності.

Тепер у школах дітям даватимуть більше м'яса і фруктів, і менше шкідливої їжі. Про це у фейсбуці написала дружина президента Олена Зеленська. І заявила, що 2021 рік буде присвячений поновленню меню у школах.

До теми Нове меню для учнів: як зміниться шкільне харчування з січня 2021 року

Що змінилось

Так, згідно з дописом, у школах заборонено продавати:

енергетичні напої;

каву;

ковбаси;

сосиски;

рибні консерви тощо.

Крім цього, зменшили кількість хліба, цукру та солі на один прийом їжі. А також смажені страви тепер подаватимуть лише двічі на тиждень.

Натомість стало більше фруктів, молочних продуктів та м'яса.

Діти – наше майбутнє. Від здоров'я кожної залежить добробут усієї нації. Можливо, це звучить пишномовно, але це правда. Кожен батько та мати хочуть, щоб їхні діти харчувалися здоровою їжею як вдома, так і в школі,

– написала Зеленська.

Санітарний регламент

Увагу також приділять і дітям з особливими дієтичними потребами. Тепер на підставі медичної довідки можуть отримати спеціальне харчування, якщо у них, наприклад, непереносимість лактози чи глютену.

Крім того, за її словами, у 2020 році вперше виділили державну субвенцію для шкіл, яку використали для закупівлі обладнання і модернізації харчоблоків у 1908 закладах.

Довідка. 2020 рік був присвячений зміні законодавчих норм, що дадуть змогу реформувати систему шкільного харчування.

Більше про вимоги нового санітарного регламенту у школах – читайте за посиланням.



Зміни у шкільному хачуванні / Фото з фейсбуку Зеленської



Санітарний регламент / Фото з фейсбуку Зеленської