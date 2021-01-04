Зеленська розповіла про перші зміни у шкільному харчуванні: більше фруктів, менше хліба
З початку року в Україні змінюється меню для школярів. Вже є результати про перші відмінності.
Тепер у школах дітям даватимуть більше м'яса і фруктів, і менше шкідливої їжі. Про це у фейсбуці написала дружина президента Олена Зеленська. І заявила, що 2021 рік буде присвячений поновленню меню у школах.
До теми Нове меню для учнів: як зміниться шкільне харчування з січня 2021 року
Що змінилось
Так, згідно з дописом, у школах заборонено продавати:
- енергетичні напої;
- каву;
- ковбаси;
- сосиски;
- рибні консерви тощо.
Крім цього, зменшили кількість хліба, цукру та солі на один прийом їжі. А також смажені страви тепер подаватимуть лише двічі на тиждень.
Натомість стало більше фруктів, молочних продуктів та м'яса.
Діти – наше майбутнє. Від здоров'я кожної залежить добробут усієї нації. Можливо, це звучить пишномовно, але це правда. Кожен батько та мати хочуть, щоб їхні діти харчувалися здоровою їжею як вдома, так і в школі,
– написала Зеленська.
Санітарний регламент
Увагу також приділять і дітям з особливими дієтичними потребами. Тепер на підставі медичної довідки можуть отримати спеціальне харчування, якщо у них, наприклад, непереносимість лактози чи глютену.
Крім того, за її словами, у 2020 році вперше виділили державну субвенцію для шкіл, яку використали для закупівлі обладнання і модернізації харчоблоків у 1908 закладах.
Більше про вимоги нового санітарного регламенту у школах – читайте за посиланням.
Зміни у шкільному хачуванні / Фото з фейсбуку Зеленської
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