З приводу нового меню у школах зараз тривають активні дискусії. Багато батьків підтримує реформу, проте частина – незадоволена. Деякі батьки скаржаться, що діти перестали харчуватися у їдальнях.

До теми Наше завдання – повернути дітей назад у їдальні, – Клопотенко про нове шкільне меню

Міфи щодо шкільного меню

Міф №1: У школах заборонені сіль та цукор

Один із головних міфів, який розвіяли дружина президента та шеф-кухар, стосується заборони солі, цукру та хліба у шкільному меню.

За словами Зеленської, ці норми дійсно змінені – зменшені.

Ми хочемо, щоб діти споживали менше солі та менше цукру. Так, за один прийом їжі споживання солі має скоротитися з 7 – 9 грамів до 1 – 1,5 грами. Кількість цукру – із 15 – 18 грамів до 7,5 грамів на один прийом їжі,

– поянила вона.

Перша леді додала, що якщо раніше у чашку чаю для учнів клали дві ложки цукру, то зараз повинні класти одну.

Міф №2: Дітям не дають хліба

Також під час ефіру Зеленська і Клопотенко зазначили, що хлібобулочні вироби на столах дітей також наявні, проте у зменшених дозах та пропорціях. Хліб повинен бути цільнозерновим – корисним і якісним.

За їх словами, норму хліба зменшено з 60 – 80 грам (два шматочки) до 30 – 40 грам (один шматочок).

Міф №3: У школах немає обладнання для приготування нового меню

На це Олена Зеленська відповіла, що технології приготування страв не змінилися, за винятком смажених страв – їх тепер стало менше. До того ж, здорове харчування здебільшого залежить не від обладнання, а від дотримання нормативів та відповідальності.

Перша леді додала, що кухарі мають можливість розробляти власні страви, які їм зручно готувати на своєму обладнанні, але з урахуванням вимог.

Окрім того, у 2020 році розпочалася модернізація, ремонт та переобладнання шкільних їдалень. І з бюджету щороку виділяється на це субвенсія. Зокрема, на 2022 рік на це закладено 1,5 мільярда гривень.

Міф №4: Меню Клопотенка обов’язкове для всіх

Під час відповіді на це питання перша леді заявила, що жодного обов'язкового «меню Клопотенка» не існує. Команда Клопотенка лише розробила технологічні рецепти страв, щоб полегшити впровадження нових норм.

А меню кожен заклад чи громада може створити самостійно. Головне – щоб у ньому були дотримані нормативи здорового харчування.

Міф №5: Готувати за новим меню – дорого

Зеленська зазначила, що норми харчування не змінюють вартість харчування принципово. Проте ціни на продукти зросли, і тепер страви не можуть коштувати так само, як рік тому. Також збільшилися зарплати та комунальні послуги.

До того ж, вартість меню може коливатися в різних областях. А ще вона залежить від спроможності та бажання громад.

Міф №6: Батьки не можуть контролювати, що діти їдять у школах

Попри те, що батьки не можуть заходити до їдальні під час карантину, вони все одно можуть контролювати якість харчування.

Закон передбачає право на батьківське самоврядування для громадського контролю над процесами у школі. Тож, батьки можуть висунути представника для контролю харчування учнів.

Міф №7: У меню додали спеції, а вони шкідливі

Протягом останніх років спеції детально вивчили та з’ясували, що вони не шкідливі для дітей. Вони навпаки – роблять смак страв різноманітним.

До того ж, у шкільне меню додали точно безпечні спеції, зокрема:

насіння гарбуза, соняшника, кунжуту,

куркуму, паприку, гірчицю,

зелень сушену, перець, лавровий лист, хмелі-сунелі тощо.

Проте використання спеції не є обов’язковим і залишається на розсуд шкільних кухарів.

Євген Клопотенко зазначив, що, незважаючи на критику з боку деяких українців, реформа шкільного харчування є прогресивним кроком для країни. Багато іноземних колег лише збираються його зробити, а в Україні нові норми харчування вже впроваджують.

Тисячі науковців працюють над тим, щоб зробити світ кращим. Я багато аналізував, є хороші норми, але наші – найсучасніші, і ми тут на першому місці,

– прокоментував Євген Клопотенко.

А що з харчуванням у садочках? Під час ефіру Олена Зеленська та Євген Клопотенко торкнулися теми меню у дитячих садочків, яке чекає на затвердження МОЗ.

Перша леді пояснила, що нормативи щодо харчування у дитячих садках уже запроваджено, проте меню складає кожен конкретний заклад, згідно з нормами, розробленими МОЗ України та іншими інстанціями.

До слова, з 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.

Відтепер приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі. А питна вода має бути доступна завжди під час їжі.



Страви для шкіл з меню Клопотенка / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що станом на 1 лютого, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях:

Закарпатська область – 70,6% закладів;

Запорізька область – 86,4%;

Львівська область – 84,3%;

Миколаївська область – 89,2%;

Херсонська область – 96,4%.

У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.

Текст публікації Олени Зеленської:

Сьогодні вперше провела прямий ефір у соцмережах – щодо міфів та реальності реформи шкільного харчування. Дякую шеф-кухарю Євгену Клопотенку, що долучився, бо довелося спростовувати чимало фейків!

Чи правда, що цукор, сіль та хліб у школах тепер заборонені? (Спойлер – ні!). Чи правда, що "меню Клопотенка" обов’язкове для всіх? (Спойлер – жодного обов’язкового меню Клопотенка не існує!)

Чи правда, що в часи пандемії батьки не можуть контролювати, що діти їдять у школах і садочках? (Спойлер – можуть і мають!) Ці та інші гарячі запитання та відповіді дивіться в інфографіці просто тут або розлогіше на сайті "Знаїмо".

Головне, що ми хотіли донести, і, сподіваюся, донесли: реформа шкільного харчування втілюється для здоров’я дітей. Це меню здорового покоління. І ви, шановні батьки, нам дуже потрібні як амбасадори реформи! Бо змінювати харчові звички з незорових на здорові треба також і в сім’ї. Адже все це заради найважливішого – заради дітей.