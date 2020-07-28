Здобувачі вчених звань зараз через епідемічну ситуацію у всьому світі не можуть підтвердити свій міжнародний досвід. Тому їм, ймовірно, дозволять, пройти відповідне стажування дистанційно.

Про це повідомило Міністерства освіти і науки, передає Osvita.ua.

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Вчені звання професора, доцента чи старшого дослідника в Україні присвоюються тим особам, які мають документи про міжнародний досвід кандидата на отримання звання.

Зокрема, це можуть бути сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які підтверджують навчання особи, стажування або роботу у закладі вищої освіти чи науковій установі в країні, яка входить до ОЕСР або Європейського Союзу.

Проте, внаслідок епідемічної ситуації у світі, не всі здобувачі вчених звань мають можливість отримати документи, що підтверджують їх міжнародний досвід. Тому їх стажування може проводитися дистанційно.