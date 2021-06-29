Окрім цього, школярів, які отримали найвищі бали за ЗНО, відзначатимуть обласними та міськими преміями. На Львівщині понад 70 випускників отримали по 200 балів, а троє – по 400 ⠀

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Двоє львівських випускників претендують на 100 тисяч гривень премії

За результатами ЗНО, двоє випускників з Львівщини здобули з 4 предметів понад 790 балів. Відповідно до постанови Верховної Ради, вони отримали право претендувати на 100 тисяч гривень премії. Щоб її отримати, випускникам потрібно вступити до українського вишу та підписати з ним контракт. Якщо ж хтось з претендентів вирішить здобувати вищу освіту за кордоном, то він цю премію не отримає.

Окрім цього, на Львівщині виплачуватимуть обласні та міські премії випускникам, які склали ЗНО на 200 балів. Щороку в межах Програми підтримки обдарованої молоді Львова Львівська мерія відзначає школярів, які отримують найкращі результати:

за 200 балів абітурієнти отримують 5 тисяч гривень,

за 400 балів – 10 тисяч гривень.

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Як Львівські випускники склали ЗНО у 2021 році

Загалом на Львівщині понад 70 учасників ЗНО отримали по 200 балів, а троє – по 400.

Найбільше 200-бальників було після проведення оцінювання з англійської мови – 31 випускних із понад 12 тисяч зареєстрованих.

Своєю чергою, з математики лише 20 учнів здобули максимальний бал.

З біології змогли досягти найвищого результату 14 школярів.

Тричі результат у 200 балів здобули випускники після тестувань з української мови та літератури, історії України та фізики.

Один львівський школяр здобув максимальний бал з української мови, а двоє – з хімії.

Зауважте! У 2021 році Верховна Рада вперше заснувала іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень для учасників ЗНО з найвищими результатами. Премію даватимуть школярам, які склали тести з 4 і більше навчальних предметів і отримали не менше ніж 790 балів, у тому числі 200 балів з будь-якого предмету.