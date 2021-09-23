Впродовж 2017– 2019 років директор одного з Департаментів Миколаївської ОДА, керівники комунальної організації та приватного підприємства-постачальника уклали угоди про закупівлю е-підручників для місцевих шкіл.

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Виявилося, що прийняті послуги щодо електронних підручників не відповідали технічним вимогам і функціональним даним.

У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що більша частина відділів освіти області взагалі не використовували придбані електронні сервіси через їхню невідповідність навчальній програмі, – йдеться в повідомленні МВС.

Вчителі розповіли, що посібники у електронному вигляді позбавлені функціоналу – не містять мультимедійних та інтерактивних функцій, що було прописано у вимогах під час закупівлі, а являли собою просто скановані варіанти підручників.

Водночас посадовці, не перевіривши ці дані, підписали документи та перерахували кошти з бюджету. Внаслідок закупівлі таких неякісних підручників бюджету області завдані збитки майже на 16 мільйонів гривень.

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Експосадовиці Миколаївській ОДА та керівникові комунального підприємства оголосили підозри за статтею № 367 (Службова недбалість), а керівникові приватного товариства – за статтею №191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним).

До слова, СБУ викрила керівника Льотної академії НАУ. Він разом із посередником отримав хабар у 20 тисяч доларів. Гроші хотіли отримати від директора місцевої компанії за співпрацю з академією. А за відмову начальник вишу погрожував підприємцю знищити його бізнес. Деталі – читайте у статті.