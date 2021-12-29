За минулий рік "набігло" понад 50 тисяч гривень за одну дитину. Голова батьківського комітету відмовилася давати звіти про витрати грошей з фонду іншим батькам.

До теми У Запоріжжі маму попросили не приводити дитину до школи, бо вона не здала гроші на подарунки

Що сталось у садочку

Марина Богдан розповіла, що її донька ходить до садочка №681 у Святошинському районі Києва. У них був батьківський комітет, до якого належала лише одна жінка.

Кожного місяця вона просила батьків здати якісь гроші, а витрачала їх на власний розсуд.

Але помилка була в тому, що за минулий навчальний рік жодного разу ніхто з батьків не запросив звіт, хоча загалом за рік батьки здали понад 50 тисяч гривень (на ремонт групи та щомісячно у фонд),

– пояснила мама.

У травні у батьківський чат у соцмережах прийшло повідомлення, що у фонді групи мінус 2 тисячі гривень, тож треба знову здавати гроші. Це обурило Марину Богдан і вона почала з'ясовувати, куди голова батьківського комітету витрачає гроші. І через це почався скандал.



Мама відмовилася здавати гроші на подарунки

П'ять тисяч на подарунки

За її словами, на початку цього навчального року голова батьківського комітету запропонувала внести:

до фонду групи – 200 гривень;

на канцелярію та зошити для підготовки до школи – 300 гривень;

на привітання педагогів садочку зі святом працівників дошкілля – 5 тисяч гривень.

Аргумент голова батьківського комітету навела такий: "Моя дитина в садочку проводить 80% свого часу... Я хочу, щоб їй було весело, щоб її зустрічали вихователі з гарним настроєм. І якщо для цього треба привітати весь педколектив на 5 тисяч гривень, то я вважаю, що це треба зробити!".

Скандал, образи, приниження

Марина Богдан не погодилась вносити таку велику суму, і внесла тільки ту частину, яка мала йти на потреби її дитини.

Але оскільки жінка здала не всю суму, голова батьківського комітету прийшла у групу і попросила вихователя віддати зошити, куплені для її дитини. І вихователь це зробила. Поки вони розбиралися з цією історією, донька Марини писала на листочку.

Після цього випадку, за словами Марини Богдан, одні батьки взяли сторону голови комітету. Ще три мами теж почали цікавитись, а на що жінка витрачає гроші з фонду.

Коли ми (я і ще три мами) запросили звіт за минулий навчальний рік, то отримали відповідь, що вона "Гроші вкрала, а звіт викинула". Ми звіт так і не бачили, як і інші батьки,

– зазначила Марина Богдан.

Тим часом конфлікт набирав обертів. Крім переписок з головою батьківського комітету, мама почали отримувати образливі повідомлення від тих, які підтримали голову батьківського комітету.



Голова батьківського комітету не показала звіт іншим батькам

Що зробили повсталі мами

Спочатку мами, які виступили проти поборів, звернулись до завідувачки садочка.

"Ми ж не знали, що там "свої стосунки" з нашою головою батьківського комітету, і наш похід був просто "ні про що". Хоча керівництво садочка нас вислухало, і обіцяли якось вирішити всі питання", – пояснила Марина Богдан.

Потім були батьківські збори за присутності адміністрації садочку. За словами жінки, там її намагалися принизити, зачитали і висміяли заяву, яку вона написала до районного управління освіти.

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Після цих зборів Марина Богдан і ще три мами звернулись департаменту освіти і науки КМДА та управління освіти Святошинської районної держадміністрації. В садочку почалися перевірки.

З'ясувалося, що з 2017 року адміністрація садочка не зверталась до чиновників чи депутатів по допомогу, не бере участь у якихось державних програмах.

Тепер Марина Богдан каже, що у групі її дитини батьківської комітету більше немає, внесків теж. "Маю надію, що продовження конфлікту вже не буде", – додала жінка.

Що робити батькам у такій ситуації

Марина Богдан дала кілька порад батькам, які опинились в подібній ситуації:

всі звернення до адміністрації закладу треба подавати тільки у письмовій формі;

якщо адміністрація не вживає заходів, звертатись до районного управління освіти, департаменту освіти міста, МОН;

якщо було вимагання грошей – до прокуратури, особливо якщо від педколективу;

будьте готові, що інша сторона конфлікту збиратиме компромат – на минулих місцях роботи, у попередньому садочку, розпитувати знайомих, замовляти пости чи коментарі у соцмережах тощо.

Важливо! Протягом навчального року батьки часто отримують повідомлення від школи та батьківських комітетів із вимогою сплатити певну суму на ремонт чи інші шкільні потреби. Чи мають батьки здавати гроші на ремонти – читайте пояснення юристів у статті.