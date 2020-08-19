Чому ідея МОН про збільшення впливу атестата при вступі – погана

Він зазначив, що зараз за законом в Україні вага атестату у конкурсному балі може бути не більше 10%. І збільшення його ваги – це хибна ідея, адже для цього потрібно буде змінити законодавство та зменшити вагу ЗНО. "Для цього народні депутати мають "наплювати" на 70% українців, які вважають, що ЗНО ставить всіх у рівні умови", – додає ексзаступник МОН.

Зокрема, Стадному не подобається формулювання "чим більше ми будемо враховувати бал атестату, тим більшим буде бажання в учнів вчитись у школі". Адже не варто ставити наперед вагу атестата перед такими чинниками як майстерність вчителів, шкільні умови, зміст самої програми, стосунки з батьками та друзями тощо.

"Якщо у школі немає умов до вивчення фізики і її викладає вчитель праці, то більша вага атестату при вступі навряд чи буде триматиме бажання учня, наприклад, у 8 класі вчити фізику на належному рівні", – пише експерт.



Стадний вважає, що навіть якщо припустити, що це спрацює і жага до шкільних знань майже 4 мільйонів учнів моментально зросте, тут також є проблема.

У цій формулі по замовчуванню закладено, що усі діти після школи мають йти до університету. І з цим в Україні явно проблема. Ми маємо найвищий показник вступу до вишів у Європі і така масовізація призводить до знецінення якості вищої освіти,

– пояснює він.

На його думку, в будь-якому випадку "важливо розвивати альтернативу вищій освіті та стримувати масовізацію вищої освіти, якщо немає належного забезпечення її якості".

Як можна мотивувати учнів навчатися? За словами Стадного, якщо вже хочуть прив'язати бажання дітей вчитись в школі до оцінок, то це мають бути випускні оцінки (ДПА), а не вступні бали. Варто послідовно імплементувати стратегію розвитку ЗНО як форми проведення ДПА", – наголосив ексзаступник МОН.

Стадний підсумував, що саме єдина шкала ЗНО дозволяє зробити обєктивне рейтингування для усіх вступників. "Про виправлення оцінок в кінці навчання, масову купівлю класних журналів та підрив довіри до шкільної оцінки писати не буду", – додав він.