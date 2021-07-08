Надсилала фото та займалася сексом з учнем: в Австралії вчительку засудили до 5 років в’язниці

В Австралії 24-річна вчителька географії надсилала 14-річному учневі свої фото, мацала його і навіть декілька разів займалася з ним сексом. За це її засудили до майже 5 років ув'язнення.

24-річна Моніка Елізабет Янг декілька разів мала інтимний зв’язок зі своїми учнями в період від 24 червня до 7 липня 2020 року.

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Вчителька примушувала підлітка займатися сексом та знімала це на відео. Також вона надсилала йому свої фотографії та мацала учня, коли інші школярі дивились мультфільм у спільному приміщенні.

Як викрили вчительку? Інтимні стосунки між вчителькою та учнем припинилися, коли тітка та брат підлітка побачили його у машині педагогині. Вони одразу повідомили про це керівництво школи.

Вирок суду щодо вчительки

Суд заявив, що вчителька Моніка Елізабет Янг використовувала учня та маніпулювала ним.

Однак, сама педагогиня стверджує, що хлопець спровокував її. За її словами, під час дистанційного навчання через коронавірус школяр сам надсилав їй "недоречні коментарі".

Крім того, він писав їй непристойні речі і в соціальних мережах. Після цього вчителька відповіла учню, що у нього "не вистачить сміливості зайнятися з нею сексом".

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До слова, у США 44-річна вчителька займалася сексом з двома учнями-підлітками у школі. А після того, як її викрили на інтимних зв’язках з неповнолітніми, вона наклала на себе руки. Деталі – у статті.