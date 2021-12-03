Таку думку висловив в інтерв'ю голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. Зазначимо, що сам чиновник у 2020 році відмовився від пропозиції очолити МОН.

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Чи є зауваження до міністра? На це голова освітнього комітету ВР відповів ствердно, і додає, що завжди будуть.

Причому до будь-якого. В мене і до попереднього були, впевнений, до наступного будуть,

– сказав Сергій Бабак.

На питання журналістки про те, що у партії "Слуга народу" кажуть, що можуть зняти Шкарлета найближчим часом і що ніби вже вирішено, що наступником буде Бабак, він відповів, що такі розмови завжди є.

"Розмови про відставку міністра, будь-якого, починаються через три місяці після початку його роботи. Тому що в суспільства (і в депутатів) завжди є певні сподівання, які не справджуються", – наголосив Бабак.

За його словами, приходить новий міністр і обіцяє щось програмне зробити. Звісно, частина суспільства каже "вау, ми цього чекаємо". Але через 3 – 6 місяців виявляється, що це не зовсім можна зробити, тому думка змінюється.

Бабак переконаний, що це абсолютно нормальний психологічний феномен.

А на питання "Невже хтось був очарований Шкарлетом?", Бабак відповів, що зал же проголосував. "Через різні причини. Кожен через свої причини віддає чи не віддає свій голос", – підсумував він.

Не знаю, чи етично мені давати таку оцінку міністрові. Це все ж таки міністр. Але за рік він став кращим. Я думаю, за цей рік ми всі виросли трішечки у своєму професіоналізмі. Уже менше радикальних поглядів,

– сказав Бабак.

Наприклад, рік тому були думки про те, щоб повернути десятирічку в школи або скасувати ЗНО. Зараз їх немає.

"От попередники почали реформу, наприклад, НУШ. Що робити, якщо приходять наступники, які до цієї реформи ставляться скептично? Відмінити можна, але що замість цього? До чого ми повернемося? Реформи мають бути поступовими і повинні мати продовження. Тому і Нова українська школа продовжується, з певними корективами", – додав Бабак.

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Шкарлет став міністром освіти

Верховна Рада проголосувала за призначення Шкарлета міністром освіти 17 грудня. При цьому профільний комітет парламенту з питань освіти не підтримав подання його кандидатури.

5 березня до КСУ надійшло подання від депутатів про скасування рішення Ради стосовно призначення Шкарлета. Причиною називали кнопкодавство. Проте Конституційний Суд України відмовився розглядати подання нардепів.

Зверніть увагу! 25 червня 2020 року Шкарлет став виконувачем обов'язків міністра освіти й науки за рішенням Кабміну, але без підтримки Верховної Ради. Після цього набули розголосу скандали за його участі.



Наприклад, чиновника називали плагіатором. Адже у двох його монографіях та одній докторській дисертації нібито виявили скопійовані шматки з чужих наукових доробків. Щоправда, у квітні 2021 року Окружний адміністративний суд визнав, що в роботах міністра немає плагіату.