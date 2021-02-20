Міністерство освіти і науки розробило типову освітню програму, яка створює умови для продовження реформи "Нова українська школа" у 5 – 9 класах із 2022 року. Яким буде навантаження учнів та що зміниться – читайте у матеріалі.

Навантаження учнів

Згідно з програмою, питання навчального навантаження для учнів регулюється Санітарним регламентом для шкіл.

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У МОН наголосили, що навчальне навантаження учнів не збільшується. Для цього встановили допустиму сумарну кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів.

При 5-денному навчальному тижні кількість годин становить:

для учнів 5 класу – 28 годин на тиждень;

для учнів 6 класу – 31 годину на тиждень;

для учнів 7 класу – 32 години на тиждень;

для учнів 8 класу – 33 години на тиждень;

для учнів 9 класу – 33 години на тиждень.

Окрім того, визначено кількість додаткових годин для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, що для рівня базової середньої освіти становить 227,5 годин.

Чи буде предмет етики у школах

МОН запевняє, що школи самостійно приймають рішення щодо предметів етичного спрямування.

Типовим навчальним планом передбачена можливість вивчення учнями 5 – 6 класів одного з предметів: "Етика", "Культура добросусідства" або іншого курсу морального спрямування.

Відповідно до частини закону України, школа визначає перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі, що відображається в навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

Саме заклад освіти з урахуванням освітніх потреб учнів ухвалює рішення щодо включення до освітньої програми одного з предметів: "Етика", "Культура добросусідства", інший курс морального спрямування або вивчення відповідних питань в межах інтегрованого курсу "Здоров’я, безпека та добробут",

– запевнили у Міносвіти.

До слова, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет спростував міф про обов'язковість християнської етики та наголосив, що школи та вчителі самостійно формуватимуть програму навчання в межах типової освітньої програми.