Затвердили склад полярників, які у 2022 поїдуть на станцію "Академік Вернадський": цікаві деталі

Міносвіти визначило склад зимувального загону 27-ої Української антарктичної експедиції. Полярники вже в березні 2022 року вирушить на станцію "Академік Вернадський" і працюватимуть там понад рік.

Цікаво, що в команді буде більше науковців, ніж зазвичай. Так у складі – 3 жінки та один з наймолодших учасників за всі роки.

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У МОН повідомили, що за час українських антарктичних експедицій кількість зимівників змінювалась від 10 до 15 людей, але останніми роками відбирали саме 12 – п’ятеро з команди життєзабезпечення станції та семеро науковців.

Імена полярників, які відправляться на станцію Вернадського

Цього разу вирішили посилити наукову частину команди, тож у 27-й експедиції буде 14 учасників.

9 вчених по 3 на кожен напрям:

геофізика (Юрій Отруба, Андрій Сопін та Олександр Богомаз),

метеорологія (Сергій Разумний, Анджеліка Ганчук та Оксана Іваніга),

біологія (Сергій Глотов, Марта Дзиндра та Сергій Гоголь),

лікар Василь Матковський,

кухар – Олег Курус,

дизеліст – Юрій Лишенко,

системний механік – Максим Білоус,

системний адміністратор – Володимир Хомко.

Серед 14 учасників – 11 чоловіків та троє жінок ( дві метеорологині та одна біологиня). Відтоді, як 2018 року відновили можливість участі жінок у річних експедиціях після майже 20-річної перерви, це буде найбільша кількість учасниць на зимівлі.

До цього в 24-й експедиції працювали дві жінки – науковиця та лікарка, а в 25-й та 26-й – по одній науковиці (в галузі геофізики та біології).

Середній вік членів 27-ї Української антарктичної експедиції – 36 років: найстаршому виповнилося 50, а наймолодшому – 21. Наразі він є одним із наймолодших учасників усіх українських антарктичних експедицій.

З 14 майбутніх зимівників 6 уже працювали в річних експедиціях на "Вернадському", а для 8 це буде перший такий досвід.

Очолить 27-му Українську антарктичну експедицію один з найдосвідченіших українських полярників – геофізик Юрій Отруба. Він уже 6 разів зимував на "Вернадському", а в 25-й експедиції був керівником.



Скільки полярників поїде на "станцію Вернадського" / Інфографіка НАНЦ

Додамо, що для відбору учасників 27-ї УАЕ влітку 2021 року було оголошено відкритий конкурс. На нього подалися 137 охочих. Відбір проходив у кілька етапів, й у підсумку конкурсною комісією було визначено 24 кандидати для основного та запасного складів експедиції. Усі разом вони пройшли злагодження та навчання в грудні минулого року.

Чому збільшили кількість науковців

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий пояснив, що збільшення кількості вчених дозволить Україні розвивати наукові дослідження в Антарктиці, які зараз є особливо актуальними для всього світу.

За останні роки було значно посилено можливості досліджень на станції: модернізовано біологічну лабораторію, встановлено низку нових приладів для метеорологічних та геокосмічних вимірювань. Ці нові можливості зумовили необхідність розширити наукову групу,

– додав він.

Зокрема, одним із завдань метеорологів 27-ї Української антарктичної експедиції є участь у великому міжнародному проєкті "Рік полярних передбачень".

Інше завдання експедиції – розширення програми спостережень озонового шару, оскільки останній рік виявився аномальним і "озонова дірка" вела себе непередбачувано.

Також на рішення збільшити склад зимівлі вплинули кліматичні зміни, адже тепер весна на "Вернадському" починається раніше, ніж туди може дістатись літній сезонний загін науковців, тож значно зростає навантаження на біологів-зимувальників.

До слова, у липні 2021 року Кабінет Міністрів виділив гроші на придбання науково-дослідного судна – криголама. Його використовуватимуть для українських антарктичних експедицій. Деталі – читайте тут.