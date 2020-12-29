В Україні затвердили професійний стандарт за професіями вчитель старших класів та вчитель початкових класів. Якими компетентностями мають володіти педагоги – читайте у матеріалі.

Професійний стандарт розробили в МОН спільно з Українським інститутом розвитку освіти за участі вчителів, директорів шкіл і фахівців. Його вже внесли до Реєстру професійних стандартів, повідомляє пресслужба Міносвіти.

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Зокрема, професійний стандарт вчителя втілює сучасний підхід до визначення загальних компетентностей педагога. Зокрема, до них увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька компетентність.

До переліку професійних компетентностей увійшли:

мовно-комунікативна;

предметно-методична;

інформаційно-цифрова;

психологічна;

емоційно-етична;

педагогічне партнерство;

інклюзивна;

здоров’язбережувальна;

проєктувальна;

прогностична;

організаційна;

оцінювально-аналітична;

інноваційна;

рефлексивна;

здатність до навчання впродовж життя.

Профстандарт дозволяє вчителям визначати чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання вчителів під час їхньої атестації та сертифікації.