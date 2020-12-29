У МОН затвердили професійний стандарт вчителя: які компетентності повинен мати педагог
В Україні затвердили професійний стандарт за професіями вчитель старших класів та вчитель початкових класів. Якими компетентностями мають володіти педагоги – читайте у матеріалі.
Професійний стандарт розробили в МОН спільно з Українським інститутом розвитку освіти за участі вчителів, директорів шкіл і фахівців. Його вже внесли до Реєстру професійних стандартів, повідомляє пресслужба Міносвіти.
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Зокрема, професійний стандарт вчителя втілює сучасний підхід до визначення загальних компетентностей педагога. Зокрема, до них увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька компетентність.
До переліку професійних компетентностей увійшли:
- мовно-комунікативна;
- предметно-методична;
- інформаційно-цифрова;
- психологічна;
- емоційно-етична;
- педагогічне партнерство;
- інклюзивна;
- здоров’язбережувальна;
- проєктувальна;
- прогностична;
- організаційна;
- оцінювально-аналітична;
- інноваційна;
- рефлексивна;
- здатність до навчання впродовж життя.
Профстандарт дозволяє вчителям визначати чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання вчителів під час їхньої атестації та сертифікації.
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