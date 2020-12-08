В Україні затвердили новий санітарний регламент для закладів освіти, який визначає медичні вимоги безпеки. Ці вимоги необхідно враховувати при облаштуванні приміщень шкіл . Що зміниться для навчальних закладів – читайте у матеріалі.

У новому документі вилучили норми про те, що кімнати сну для першокласників та ізолятор повинні бути обладнанні ліжками з жорстким ложем чи кімнат двоярусними ліжками. Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян у фейсбуці.

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Що зміниться для шкіл

У навчальних приміщеннях початкової школи рекомендується облаштувати місце відпочинку учнів (ігровий осередок) з килимами для сидіння та гри, стільцями, кріслами або подушками з м'яким покриттям, що легко очищається.

Олена Фіданян запевняє, що така норма є правильною, адже у деяких країнах Європи діти припиняють спати навіть в садочках у 4 роки.

Для дітей такого віку організовують відпочинок у вільній формі. Хтось грається, а хтось спить. Та здебільшого сплять не на ліжках, а на спеціальних матрацах, на підлозі. Ми ж зберігали у школах спальні для дітей 6 років, які практично не використовувалися,

– заявляє вона.

Вимоги та норм із нового документа

Початок навчального дня не повинен бути раніше 8:00 години, а початок занять у другу зміну – не пізніше 14:00 години (для учнів за вечірньою формою – не пізніше 16:00 години). Зокрема, навчання для учнів 1 – 4 класів, а також класів з інклюзивним навчанням, має бути організовано у першу зміну.

Навчальні меблі повинні бути без гострих кутів, сколів тощо. Пошкоджені та зношені меблі підлягають своєчасній заміні. Поверхня навчальних меблів має бути стійкою до мийних та дезінфекційних засобів.

У школах необхідно передбачити внутрішні санітарні вузли з підведенням до умивальників холодної та гарячої проточної води з облаштуванням диспенсерів та рідким милом та паперовими рушниками (або електрорушниками).

Санітарні вузли прибираються після кожної перерви і щоденно в кінці робочого дня з використанням дезінфекційних засобів.

У школах організовуються умови для забезпечення харчування учнів з особливими дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та лактози.

З іншими нормами та вимогами детальніше можна ознайомитися у документі за посиланням.