Вчителька у Лисянці на Черкащині цькувала 12-річну дівчинку через те, що батьки відмовилися підписувати заяву про нарахування доплати їй за класне керівництво. Педагогиню суд визнав винною у булінгу дитини.

Мама семикласниці Наталія Бецьковська розповіла, що вчителька взяла під своє керівництво 7-ий клас. Надбавок вона не отримувала, бо є завучем, тому вирішила отримати їх через заяви батьків.

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Вчителька Наталія Вихватень писала заяву, нібито, від батьків, в якій просилося дати їй надбавку. Більшість лист підписала. А якщо хтось підпис не ставив, то вчителька цькувала їх дітей.

Лист передавався з рук в руки дітьми. Принесла заяву додому й моя дитина. Я була не проти підписати. Але донька розповіла, що вчителька викликала до себе в кабінет, і там випитувала її за якісь плітки про зарплату,

– сказала мама учениці.

Жінка вважає, що таким методом вчителька "підписувала" заяву – "щоб діти приходили й просили батьків розписатися". Але мама написала, що рішення може бути ухвалене лише на батьківських зборах. Але після відмови підтримати педагогиню, її доньку почали цькувати.

"Я поговорила з вчителькою. Під час бесіди, я назвала її кабінет – "кабінетом Гестапо". Тоді все й почалося. Моя дитина стала особистим ворогом для Наталії Михайлівни. В неї знизилися оцінки з біології, яку завуч і викладає", – додала мама.

Окрім того, її донька записала розмову педагога на виховній годині. Там Наталія Михайлівна всіляко налаштовувала увесь клас проти дитини. Аудіозапис жінка відправила й іншим батькам. Проте більшість не наважились йти проти вчительки.

Але цькувалася вчителька і з інших дітей.

У немилість раніше потрапляв ще один хлопчик, у його родини згорів будинок і не могли здати грошей на подарунок. Вчительку це образило. Вона пересадила його до вікна, звідки дуло холодне повітря,

– додала мама.

До того ж ще одну дівчинку змушувала тижнями чергувати, бо вона з поважних причин не ходила до табору. "Коли й мою дитину почала цькувати, я подала заяву у відділ освіти", – сказала жінка.

Але там вважають, що в діях педагога немає складу правопорушення. Тоді вона сама написала заяву до правоохоронців. А згодом поскаржилася вже на дії поліції. Лише після цього начальник ювенального відділу склав протокол.

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Через це Лисянський суд взяв до розгляду протокол. Служителі Феміди визнали, що педагогиня таки цькувала дитину. Щоправда, жодного штрафу вона не платитиме.

Вчителька ж своєї провини не визнає. Коментувати деталі ситуації відмовляється. На рішення суду вже подала апеляцію. Натомість директор школи, в якій викладає Вихватень каже, що давно хоче звільнити підлеглу. Адже суд довів, що вона займалась булінгом.

На неї й раніше скаржилися. 10 років вона в мене працює, а роботи жодної немає. Тягну на собі все. Не звільняв, щоб не псувати імідж навчального закладу. Нині думаю, аби її відсторонити від викладання в класі, де вона створила булінг,

– додає директор.

Колеги педагогині також хочуть її звільнення, бо вона сама давно "пресує" колег. Зокрема, жінка не виконує свої обов’язки та запізнюється на роботу.