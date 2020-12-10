Понад 51 мільйон гривень видатків освітньої субвенції буде перерозподілено між місцевими бюджетами, щоб не допустити заборгованості зарплат педагогам. А наступного року зарплати піднімуть ще на 20%.

Колишня очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій написала у фейсбуці, що затримки у виплаті заробітної плати педагогам у грудні не буде.

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За її словами, уряд ухвалив рішення, за яким між місцевими бюджетами перерозподілять понад 51 мільйонів гривень видатків освітньої субвенції та ще 4,6 мільйона із резерву освітньої субвенції.

Перерозподіл дасть змогу уникнути виникнення заборгованості з виплати зарплати вчителям шкіл окремих районів Вінницької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей,

– додала Мандзій.

Окрім того, перерозподіл обсягу освітньої субвенції за рахунок резерву роблять через виявлені неточності у даних звіту.



Додамо, що в проєкті Держбюджету-2021 закладено підвищення зарплат вчителям у наступному році. Зокрема, на 20% заплановано збільшення посадових окладів з 1 січня 2021 року.