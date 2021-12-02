Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Міносвіти спільно з Мінцифри виступили з ініціативою оновлення шкільного предмета "Інформатика".

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Федоров каже, що вже навіть створили робочу групу, яка займеться оновленням навчальних програм.

Предмет повинен відповідати вмінням сучасних дітей, а не віднімати у них інтерес до технологій через програму, яка застаріла років так на 20,

– підкреслив міністр.

За його словами, сучасні технології – це важлива частина повсякденного життя і цифрова грамотність є життєво необхідною навичкою.

Федоров вважає, що потрібно з дитинства вчити правильно користуватися технологіями, зокрема, в школах на уроках інформатики.

До слова, уряд затвердив рішення, яке дозволяє запровадити електронні журнали та щоденники в школах. Відтепер у школах буде електронний документообіг та автоматизована робота зі збору та опрацювання даних.

Текст публікації Михайла Федорова:

Дуже важливий проєкт для нашої команди. Разом із МОН ініціювали оновлення предмета "Інформатика”" Вже створили робочу групу і модернізуватимемо навчальні програми.

Предмет повинен відповідати вмінням сучасних дітей, а не забирати у них інтерес до технологій через програму предмета, яка застаріла років на 20. Технології – більшість нашого повсякденного життя.

Цифрова грамотність сьогодні життєво необхідна річ, і вчити правильно користуватися технологіями важливо з дитинства, зокрема у школах на уроках інформатики. І маємо робити це якісно.