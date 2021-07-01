В Україні заснували позапланові перевірки шкіл: їх зможуть проводити дистанційно

Держслужба якості освіти та її територіальні органи тепер можуть проводити позапланові перевірки шкіл. У МОН вважають, що це допоможе забезпечити належну якість освіти, а школи будуть дотримуватися вимог освітнього законодавства.

Цим наказом МОН внесло зміни до Порядку проведення інституційного аудиту шкіл. Його видали ще 30 квітня 2021 року.

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"Учні та батьки можуть розраховувати на захист їхніх освітніх прав та інтересів", – наголошують у Міносвіти.

Підставою для проведення позапланової перевірки школи є:

звернення фізичної особи про порушення,

необхідність перевірки виконання усунень порушень, які виявили під час попереднього контролю,

звернення освітнього омбудсмена.

Оскільки перевірка є позаплановою і пов’язана з фактом порушення, вона не передбачає попереднього повідомлення школи про її проведення.

Планується, що результати перевірки фіксуватимуться в спеціальному акті.

Деякі зміни в наказі дозволяють провести позапланову перевірку школи дистанційно під час карантину чи інших надзвичайних обставин. Зокрема, це можна зробити так:

провести опитування,

провести спостереження за проведенням уроків,

вивчити документацію школи тощо.

Решта процедур проводитимуться після припинення карантинних чи інших обмежень.

У МОН кажуть, що це має зробити перевірки прозорішими – громадськість зможе відстежувати, чи дотримуються конкретні школи освітнього законодавства і чи усувають вони допущені порушення.