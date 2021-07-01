Цим наказом МОН внесло зміни до Порядку проведення інституційного аудиту шкіл. Його видали ще 30 квітня 2021 року.
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"Учні та батьки можуть розраховувати на захист їхніх освітніх прав та інтересів", – наголошують у Міносвіти.
Підставою для проведення позапланової перевірки школи є:
- звернення фізичної особи про порушення,
- необхідність перевірки виконання усунень порушень, які виявили під час попереднього контролю,
- звернення освітнього омбудсмена.
Оскільки перевірка є позаплановою і пов’язана з фактом порушення, вона не передбачає попереднього повідомлення школи про її проведення.
Планується, що результати перевірки фіксуватимуться в спеціальному акті.
Деякі зміни в наказі дозволяють провести позапланову перевірку школи дистанційно під час карантину чи інших надзвичайних обставин. Зокрема, це можна зробити так:
- провести опитування,
- провести спостереження за проведенням уроків,
- вивчити документацію школи тощо.
Решта процедур проводитимуться після припинення карантинних чи інших обмежень.
У МОН кажуть, що це має зробити перевірки прозорішими – громадськість зможе відстежувати, чи дотримуються конкретні школи освітнього законодавства і чи усувають вони допущені порушення.