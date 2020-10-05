Як стверджують лікарі, кожній дитині для розвитку та доброго самопочуття потрібно щодня понад годину активно рухатись. І робити це можна всюди, навіть у школі. Так, багато вчителів вигадують для учнів цікаві руханки та вправи, які допомагають відпочити.

Чому це справді важливо для дітей – розповіла авторка запальних «руханок» — Анна Домніч, передає видання "Освіторія".

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Чому в школі важливо створити руханки

Ви станете ще ближче з учнями

Експертка запевняє, що такі руханки зможуть зблизити вчителя з учнівською аудиторією. І зовсім не важливо, наскільки добре ви танцюєте, тут головне – знайти класну мелодію та просто експериментувати.

Ви відчуєте, що внутрішня батарейка заряджена

Командна взаємодія – це завжди обмін енергіями. Коли вчитель пропонує дітям міні-відпочинок під час уроку та показує вправу, створену спеціально для них, учні навзаєм вироблятимуть енергію позитиву. І з більшою увагою ставитимуться до вчителя, який прагне бути з ними на одній хвилі.

Зазначимо, що руханки краще проводити на початку заняття, адже це зможе підвищити настрій та допоможе дітям легше перемикати уваг та зменшувати втому на уроках.

Це допоможе під час дистанційного навчання

А якщо у вашій школі дистанційне навчання, то руханка об’єднає ваш колектив і допоможе кожній дитині відчути себе важливою частиною класу. До того ж, це не дасть засидітись перед планшетом чи комп’ютером.

Відео з цікавими ідеями руханок, які сподобаються учням

Ми зібрали для вас збірку руханок, які Анна Домніч проводить з популярними українськими співаками, ведучими та блогерами. Ці ідеї можуть використовувати як вчителі на уроках, так і батьки вдома, щоб отримати задоволення та підняти бойовий робочий запал.

Дивіться відео руханок з Лесею Нікітюк:



Дивіться відео руханок зі Світланою Тарабаровою:



Дивіться відео руханок з Олею Поляковою:



Дивіться відео руханок з Дзідзьо та Ольгою Цибульською:



Дивіться відео з акторами Лізою Василенко та Сашею Петренко:



Дивіться відео з акторами Монатіком:

Всі інші відео руханок можна подивитися на ютуб-каналі Міністерства освіти і науки за посиланням.