Чому в школі важливо проводити руханки і які вони мають бути: відео з ідеями, які полюблять учні
Як стверджують лікарі, кожній дитині для розвитку та доброго самопочуття потрібно щодня понад годину активно рухатись. І робити це можна всюди, навіть у школі. Так, багато вчителів вигадують для учнів цікаві руханки та вправи, які допомагають відпочити.
Чому це справді важливо для дітей – розповіла авторка запальних «руханок» — Анна Домніч, передає видання "Освіторія".
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Чому в школі важливо створити руханки
- Ви станете ще ближче з учнями
Експертка запевняє, що такі руханки зможуть зблизити вчителя з учнівською аудиторією. І зовсім не важливо, наскільки добре ви танцюєте, тут головне – знайти класну мелодію та просто експериментувати.
- Ви відчуєте, що внутрішня батарейка заряджена
Командна взаємодія – це завжди обмін енергіями. Коли вчитель пропонує дітям міні-відпочинок під час уроку та показує вправу, створену спеціально для них, учні навзаєм вироблятимуть енергію позитиву. І з більшою увагою ставитимуться до вчителя, який прагне бути з ними на одній хвилі.
Зазначимо, що руханки краще проводити на початку заняття, адже це зможе підвищити настрій та допоможе дітям легше перемикати уваг та зменшувати втому на уроках.
- Це допоможе під час дистанційного навчання
А якщо у вашій школі дистанційне навчання, то руханка об’єднає ваш колектив і допоможе кожній дитині відчути себе важливою частиною класу. До того ж, це не дасть засидітись перед планшетом чи комп’ютером.
Відео з цікавими ідеями руханок, які сподобаються учням
Ми зібрали для вас збірку руханок, які Анна Домніч проводить з популярними українськими співаками, ведучими та блогерами. Ці ідеї можуть використовувати як вчителі на уроках, так і батьки вдома, щоб отримати задоволення та підняти бойовий робочий запал.
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