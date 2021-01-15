Профспілка працівників освіти і науки звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням пришвидшити розгляд постанови про збільшення зарплат вчителям. Їх підтримав і міністр освіти Сергій Шкарлет.

Уряд досі не ухвалив постанову про збільшення посадового окладу освітянам. Згідно з першим тарифним розрядом, вчителі мали отримати з 1 січня 2021 року збільшення зарплат на 2 670 гривень, а з 1 грудня – ще 2 893 гривень, повідомляє 24 канал.

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Чого вимагає профспілка освітян? Вони наголошують на необхідності прискорити ухвалення цієї постанови.

Освітяни запевняють, що затягування процедури ухвалення урядом постанови про збільшення зарплат матиме негативні наслідки. Зокрема, невизначеність з виплатою січневого авансу.

Очільник МОН підтримав звернення Проспілки працівників освіти і науки до уряду. Про це він Сергій Шкарлет написав у телеграмі.

Цілком поділяю позицію профспілки й також звертаюся до Мінекономіки та всіх органів виконавчої влади з проханням пришвидшити розв’язання питання. Нагадаю, що посадові оклади для всіх освітян збільшені на 20% з 1 січня цього року. Кошти для цього закладені в Держбюджеті,

– заявив міністр освіти.

Що відомо про збільшення зарплат вчителям

У Держбюджеті на 2021 рік на освіту передбачено майже 100 мільярдів гривень на зарплати освітянам. Так, вже з 1 січня виплати вчителям мали збільшити ставки на 20%. А з 1 грудня 2021 року зарплати освітянам будуть збільшені ще на 8,4%.

На скільки збільшаться зарплати освітян:

ставка молодого вчителя без категорії та стажу роботи з січня 2021 становитиме 4 тисячі 859 гривень, з грудня – 5 тисяч 265 гривень.

ставка вчителя I категорії з січня 2021 року збільшиться до 6 тисяч 61 гривню, а з грудня 2021 – до 6 тисяч 567 гривень.

ставка вчителя вищої категорії із січня 2021 року підніметься до 6 тисяч 461 гривні, а з грудня 2021 – до 7 тисяч 1 гривні.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Як розрахувати зарплату для вчителя? Система оплати праці передбачає розмір першого тарифного розряду, помножений на коефіцієнт тарифного розряду, плюс надбавки.