Вчительської зарплати на організацію нових правил дистанційного навчання не вистачить, – експерт
В Україні затвердили оновлені правила дистанційного навчання у школах. Проте цей документ вже викликав безліч роздумів серед освітніх експертів та вчителів. І не всім вони подобаються.
Своєю думкою поділився і колишній очільник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук на своїй сторінці у фейсбуці.
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Він запевняє, що оновлені положення доволі ґрунтовні та гарно написані, проте це як небо і земля у сучасній освіті.
Тому освітній експерт назвав його "чисто кабінетним витвором", який дуже далекий від можливості його реалізації у всіх школах.
Ігор Лікарчук запевнив, що у цьому документі немає основного, того, від чого, насправді, залежить можливість і ефективність дистанційного навчання. Зокрема:
- забезпечення вчителів і учнів технічними засобами, доступом до інтернету за кошти держави;
- відшкодування педагогам видатків на мобільний зв’язок, який вони використовують для організації дистанційного навчання;
- встановлення відповідальності засновників шкіл за створення умов для організації дистанційного навчання тощо.
Водночас експерт впевнений, що наша освіта не може обійтися без дистанційного навчання.
Онлайн-навчання – це така штука, яка потребує чималих грошей, а вчительської зарплати на його організацію ніяк не вистачить. Їх може, в кращому випадку, вистачити на розсилання домашніх завдань у месенджерах,
– підкреслив експерт.
Користувачі соцмережі позитивно відреагували на пост експерта. Мовляв, до дистанційного навчання потрібно було готуватись ще з березня, коли ввели карантин.
Що відомо про нові правила дистанційного навчання
З 16 жовтня набрали чинності нові правила дистанційного навчання в школах. Ось найголовніші з них:
- Перейти на онлайн-навчання відтепер може будь-який учень, який хоче опановувати індивідуальну програму.
- Організація освітнього процесу має забезпечувати взаємодію вчителів з учнями.
- Заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів.
- Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо;
- Організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних.
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