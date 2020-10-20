В Україні затвердили оновлені правила дистанційного навчання у школах. Проте цей документ вже викликав безліч роздумів серед освітніх експертів та вчителів. І не всім вони подобаються.

Своєю думкою поділився і колишній очільник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Уряд ухвалив, що школи після канікул можуть почати навчання дистанційно

Він запевняє, що оновлені положення доволі ґрунтовні та гарно написані, проте це як небо і земля у сучасній освіті.

Тому освітній експерт назвав його "чисто кабінетним витвором", який дуже далекий від можливості його реалізації у всіх школах.

Ігор Лікарчук запевнив, що у цьому документі немає основного, того, від чого, насправді, залежить можливість і ефективність дистанційного навчання. Зокрема:

забезпечення вчителів і учнів технічними засобами, доступом до інтернету за кошти держави;

відшкодування педагогам видатків на мобільний зв’язок, який вони використовують для організації дистанційного навчання;

на мобільний зв’язок, який вони використовують для організації дистанційного навчання; встановлення відповідальності засновників шкіл за створення умов для організації дистанційного навчання тощо.

Водночас експерт впевнений, що наша освіта не може обійтися без дистанційного навчання.

Онлайн-навчання – це така штука, яка потребує чималих грошей, а вчительської зарплати на його організацію ніяк не вистачить. Їх може, в кращому випадку, вистачити на розсилання домашніх завдань у месенджерах,

– підкреслив експерт.

Користувачі соцмережі позитивно відреагували на пост експерта. Мовляв, до дистанційного навчання потрібно було готуватись ще з березня, коли ввели карантин.

Що відомо про нові правила дистанційного навчання

З 16 жовтня набрали чинності нові правила дистанційного навчання в школах. Ось найголовніші з них: