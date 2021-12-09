Зарплати вчителів, жорстока бійка школярок та скандали – підсумки тижня в освіті

Редакція Освіта 24 зібрала всі найважливіші новини, які сталися цього тижня – з 6 по 10 грудня – в українській освіті. Зокрема, читайте про зарплати вчителів у 2021 році, жорстоку бійку учениць, скандали у школах та рішення уряду.

Зарплати вчителів

Державна служба статистики опублікувала звіт про середні зарплати в Україні за сферами зайнятості. Там помітно, що освітяни у 2021 році в різні місяці отримували різні зарплати.

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В освітян у 2021 році були дуже різні середні зарплати. Так, у червні вона майже зрівнялася із середньою в країні, а в серпні була меншою на 3,5 тисячі гривень.

Скільки заробили вчителі:

Середня зарплата вчителів у січні 2021 року – 10 310 гривень.

Середня зарплата вчителів у лютому 2021 року – 11 026 гривень.

Середня зарплата вчителів у березні 2021 року – 10 959 гривень.

Середня зарплата вчителів у квітні 2021 року – 10 859 гривень.

Середня зарплата вчителів у травні 2021 року – 11 579 гривень.

Середня зарплата освітян у червні цього року – 14 158 гривень.

Середня зарплата освітян у липні 2021 року – 11 895 гривень.

Середня зарплата освітян у серпні 2021 року – 10 473 гривні.

Середня зарплата освітян у вересні 2021 року – 12 334 гривні.

Середня зарплата вчителів у жовтні 2021 року – 11 532 гривень.

Цікаво, що у профспілці освітян вважають, що освітню субвенцію економлять, не доплачуючи вчителям та іншим педагогам надбавку за роботу.

Маючи наявні резерви освітньої субвенції в окремих територіях, її економлять, не доплачуючи вчителям та іншим педагогам надбавку за престижність педагогічної праці,

– кажуть освітяни.

Цікаво знати! На рахунках місцевих бюджетів є 6,8 мільярда гривень невикористаних залишків коштів освітньої субвенції. Однією з причин є повільне ухвалення рішень місцевими органами щодо цих коштів. На що можуть витрати ці залишки – читайте у статті.

Додамо, що міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що ​з 1 грудня 2021 року зарплати вчителів у школах збільшаться на 8,4%.

Як збільшиться зарплата вчителів з 1 грудня:

зарплата молодого вчителя без категорії та стажу роботи збільшиться з 9 015 до 9 768 гривень;

зарплата вчителя ІІ категорії збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень;

зарплата вчителя І категорії збільшиться з 11 912 до 12 906 гривень;

зарплата вчителя вищої категорії збільшиться з 12 698 до 13 759 гривень;

зарплата директора школи збільшиться з 15 742 до 17 057 гривень;

зарплата асистента вчителя збільшиться з 10 338 до 11 200 гривень;

зарплата керівника гуртка збільшиться з 11 124 до 12 053 гривень;

зарплата педагога-організатора І категорії збільшиться з 10 445 до 11 317 гривень.



Збільшення зарплат вчителів / Інфографіка МОН

Навчання та зимові канікули для учнів

В Україні учні повернулися до очного формату навчання після затяжних осінніх канікул та дистанційки. Раніше у МОН наголосили, що очне навчання відновили понад 11 тисяч шкіл.

Які міста повернулися до очного навчання в Україні:

Київ

Львів

Одеса

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Скільки шкіл досі навчається дистанційно? За даними МОН, дистанційне навчання досі продовжується в 415 школах (хоча ще 3 грудня цей показник був близько 750 шкіл).

А вже за місяць дітей чекають зимові канікули. Цього року, за даними МОН, учні відпочиватимуть два тижні – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року.

Коли будуть зимові канікули насправді? На дати зимових канікул можуть вплинути різні обставини, зокрема високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням тощо. Школи можуть посунути канікули навіть заради зручності.

Які регіони вже озвучили дати канікул? У кількох містах вже визначились з датами зимових канікул:

Київ – зимові канікули будуть – зі 25 грудня до 9 січня.

Харків – канікули розпочнуться пізніше – з 30 грудня і, ймовірно, до 16 січня.

Рівне – школярі підуть на зимові канікули за графіком – 25 грудня, і відпочиватимуть до 9 січня включно.

Житомир – міськрада рекомендує школам провести зимові канікули з 31 грудня по 16 січня.

Хмельницький – канікули для дітей стартуватимуть 30 грудня і триватимуть по 9 січня включно.

Волинь – більшість шкіл підуть на канікули з 28 грудня. Канікули триватимуть два тижні – до 9 січня включно.

Кременчук – зимові канікули почнуться з 1 січня і триватимуть до 16 січня.

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Бійка школярок, скандали та булінг у школах

Школярки у Запоріжжі жорстоко побили молодших дівчат

22 листопада четверо школярок від 15 до 16 років почали конфлікт зі дівчатами 14, 13 та 16 років. А все через особисте – нібито хлопець однієї агресорки цілувався з усіма трьома постраждалими.

При цьому булерки вимагали гроші – від 2 до 5 тисяч гривень. Інцидент почався з погроз та нецензурної лексики, а потім дівчат жорстоко побили.

Школярок побили інші дівчата / Відео з телеграму "Это Запорожье"



Трьом із чотирьох школярок, які влаштували бійку на території школи у Запоріжжі, повідомили про підозру за статтею про хуліганство. Також двом дівчатам повідомили про підозру у вимаганні.

Окрім того, суд обрав запобіжний захід Ксенії Тімченко, яка підозрюється у побитті школярок 22 листопада. Вона проведе щонайменше 60 днів у СІЗО – до 5 лютого 2022 року.

У коледжі на Черкащині планували масовий теракт

Слідчі СБУ з'ясували, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет планували масовий розстріл одногрупників. За неофіційною інформацією, студент навчався в політехнічному технікумі в Черкасах. Хлопця цькували одногрупники, тому він захотів помститися.

Під час обшуків у помешканнях студентів знайшли 2 пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами. Все відправили на експертизу. Слідчі відкрили кримінальну справу щодо терористичного акту.

Додамо, що через цей інцидент троє освітян коледжу отримали догани, а одного звільнено. Все через те, що викладачі не запобігли булінгу студента, який придбав зброю для помсти.

Вчителька у Києві заявила, що "пишається тим, що русская, а не українка"

У столичному ліцеї №303 вчителька відмовилася вести урок українською мовою. Вона заявила, що “пишається тим, що не українка, а русская". Інцидент стався на уроці восьмого класу.

Заступниця директора Валентина Симонова визнала, що голос на відео належить вчительці німецької та російської мов Ларисі Бондар. Наразі їй оголосили догану. Вона продовжує виконувати свої обов'язки, але пообіцяла звільнитися.



В школі Одеси учениця випила антисептик з колою

У мережі з’явилася інформація про те, що учениця зі школи №35 в Одесі перебуває в реанімації після отруєння антисептиком, який їй підмішали однокласники. Проте директор школи це заперечує і каже, що дівчина випила антисептик сама.

Після того, як школярка спробувала цей пекельний коктейль, її з ознаками перорального отруєння доправили до реанімації дитячої клінічної лікарні на Слобідці. Чим небезпечно вживати антисептик всередину – читайте у статті.

Бойовики пів року утримують у СІЗО українську вчительку

Російські найманці пів року незаконно утримують у полоні вчительку фізики Наталію Шило. Її підозрюють у нібито "шпигунстві на користь України". Жінку затримали в окупованій Горлівці 5 червня, куди вона приїхала відвідати літню матір.

Підліток заради розваги влаштував стрілянину в гімназії Мелітополя

У Мелітополі учень гімназії вистрілив з пневматичного пістолета з вікна навчального закладу. Проте випадково він поцілив у обличчя своєму однокласнику, який знаходився на вулиці біля будівлі.

Учень, який вчинив стрільбу у гімназії, назвав свій вчинок хуліганством, додавши, що стріляв заради "приколу". З неповнолітнім "стрільцем" провели профілактичну бесіду.

Фейл у шкільному підручнику про "домашні" гірські породи

В підручнику "Я досліджую світ" для учнів третього класу автор пропонує батькам розказати про "домашні" гірські породи. Хоча сам він вирішив не пояснювати цього. Фото та деталі – читайте у статті.

В Одесі покарали вчителя, який силою тягнув учня до директора

В Одесі стався черговий шкільний скандал – вчитель застосував силу, щоб затягнути учня до директора. Після оприлюднення відео у соцмережах, педагога звільнили з роботи. Відео та деталі – читайте тут.

У Києві вчитель обзивав і погрожував п'ятикласникам

В одній із київських шкіл учитель дозволив собі негідну поведінку щодо п'ятикласників. На ролику видно, як вчитель обзиває їх "поки**ками, негідниками та нещасними тва**ками", та погрожував їм рукоприкладством.



У Дніпрі школярку забризкали сльозогінним газом

В одній з Дніпровських шкіл 6 грудня стався жахливий інцидент. Там забризкали сльозогінним газом одну з учениць. Згодом учні розповіли, що це трапилося, коли "гралися" з балончиком. Мовляв, розбризкування було лише випадковістю.

У Луцьку суд оштрафував матір, бо вона не пускала дітей до школи

У Луцьку суд оштрафував матір через те, що її 5 дітей пропускали уроки в школі. Троє доньок та двоє синів жінки не відвідували навчання від вересня до середини жовтня. Свої дії жінка пояснила тим, що боялася, що діти підхоплять коронавірус.

У Тернополі батько заявив, що вихователька б'є його сина

У Тернополі батько 3-річного хлопчика заявив, що вихователька у дитячому садочку била його сина. Після цього малюк не хоче йти до закладу, перестав ходити на горщик, а вночі прокидається в сльозах і кличе маму. Подробиці інциденту – читайте у статті.

У Харкові майже щодня “мінують” школи: учнів евакуйовують

До харківських правоохоронців 6, 7 та 9 грудня надходили повідомлення про загрозу вибуху в місцевих школах. Звідти негайно евакуювали учнів та вчителів. Це робить винахідливіший "терорист". Він заявив, що заклади освіти можуть підірвати, якщо йому не відправлять 7 мільйонів гривень.

Школярка намагалася засудити батька, бо той не давав сидіти у тіктоці

У Запоріжжі батьки обмежили доньці доступ до інтернету. Проте вона образилася та заявила на тата до поліції через "домашнє насильство" Дівчина поскаржилася до поліції на батька, який насварився на неї через те, що вона замість того, щоб робити домашні завдання, сиділа у тіктоці. Деталі – у статті.

На Одещині в школи і садочки закупляли продукти за завищеними цінами

На Одещині правоохоронці підозрюють посадовців у привласненні бюджетних коштів на харчуванні дітей. З’ясувалося, що в школи та садочки закупляли продукти за завищеними цінами. Угоди уклали на 23 мільйони гривень. Деталі – у статті.

Вакцинація вчителів у школах

Скільки вчителів вакциновано проти COVID-19? Станом на 3 грудня, повний цикл вакцинації проти COVID-19 вже пройшли 588 тисяч працівників шкіл, це 90,2% від загальної кількості. Ще понад 43 тисячі освітян шкіл очікують на другу дозу вакцини.

Серед регіонів-лідерів з проведення повного циклу вакцинації серед учителів:

Дніпропетровська область – 98% працівників;

Луганська область – 97,3% працівників;

Сумська область – 96,5% працівників;

Харківська область – 95,6% працівників;

Черкаська область – 95,4% працівників.

В Україні вакцинувалися від COVID-19 вже понад 40 тисяч українських школярів у віці від 12 років . Проте масова вакцинація дітей від коронавірусу поки не розглядається.

Додамо, що з 8 листопада почали відсторонили від роботи невакцинованих вчителів. Спочатку понад 9 тисяч нещеплених працівників шкіл відсторонили. Але згодом частина педагогів передувала і вакцинувалася. Станом на 29 листопада в Україні менше 2 тисяч вчителів відсторонені від роботи.

До теми На Рівненщині судитимуть працівницю школи за підроблений COVID-сертифікат

Цікаво, що на Сумщині вчителька Ганни Поліщук подала позов проти школи через відсторонення від роботи. Після наради суд частково задовольнив позов – скасував наказ про відсторонення. Але прохання про відшкодування грошей не задовольнили.

Рішення уряду та МОН

Підвищення стипендії для студентів з окупованих територій

У Кабміні пропонують підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій. А все через те, що Мінреінтеграції помітило зменшення кількості абітурієнтів. Деталі – у статті.

До теми МОН змінило перелік предметів ЗНО для вступу на деякі спеціальності: деталі

Прийом документів до вишів від закордонних українців

Міністерство освіти та науки розпочало прийом документів від закордонних українців для навчання в вишах України. Термін подачі документів – до 30 квітня 2022 року. Кандидати мають володіти українською мовою, а також навичками та знаннями відповідного освітнього рівня. Які документи потрібні – читайте тут.

Новини у сфері вищої освіти

У Києві презентували новий університет для IT-спеціалістів

У Києві презентували майбутній технологічний університет SET University, студенти якого будуть розробляти власні стартапи та працювати з реальними бізнес-кейсами.

Серед пріоритетних розглядаються такі напрями: штучний інтелект, наука про дані, кібербезпека, робототехніка, веб-розробка. Випускники матимуть змогу заснувати власний успішний стартап. Також їм обіцяють стовідсоткове працевлаштування.

У КНУ моніторитимуть дотримання мовного закону

У КНУ ім. Шевченка перевірятимуть, якою мовою викладачі проводять пари. Нововведення вирішили запровадити після скарг студентів до Уповноваженого зі захисту державної мови про порушення мовного законодавства Тараса Кременя.

Завдяки скаргам студентів в університеті підтвердили один випадок, коли викладач проводив заняття не українською мовою. Співробітнику інституту міжнародних відносин винесли догану. Деталі – читайте тут.

Українським студентам хочуть дати більше прав

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який розширює права органів студентського самоврядування. Зокрема, там хочуть дати більше прав студентам. Що може змінитися – читайте у статті.