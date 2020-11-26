Редакція 24 каналу підготувала для читачів всі важливі новини про зарплати вчителів, курйози в школах та заяви Міністерства освіти. Читайте найактуальнішу інформацію про те, що сталося у сфері української освіти цього тижня – з 23 по 27 листопада.

Рішення з зарплатами вчителів

Кабінет Міністрів України призупинив дію постанови №822 про оплату праці педагогів. Наразі відомо, що її відтермінували на рік – до грудня 2021 року, передає 24 канал.

Цікаво Якою буде зарплата вчителів у 2021 році: МОН озвучило суми

Так, до постанови внесли такі зміни: у пункті 8 цифри “2021” замінити цифрами “2022”. А у схемах ставок зарплат виключили підграфу "2021 рік".

Але тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет стверджує, що зарплати педагогів будуть рости, незважаючи на економічні труднощі через пандемію COVID-19 та необґрунтовані рішення минулої влади.

За його словами, у вересні 2020 році в Україні збільшили зарплати всім педагогам на 5,8%. А 2021 році будуть збільшуватися зарплати вчителям ще на майже 30%: з 1 січня ставки зарплати вчителів збільшаться на 20%, а з липня ще на 8,3%.

"Кошти на таке збільшення посадових окладів і зарплат на 2021 рік передбачено. Працюємо над тим, щоб знайти можливість додатково підвищувати рівень зарплат педагогів", – заявив т.в.о. міністра.



Зарплати вчителів у 2021 році / Інфографіка МОН

А депутат Роман Грищук запевнив, що закон про освіту зобов'язує вчителів проходити підвищення кваліфікації не менше ніж 150 годин за 5 років. Але директори не мають права вимагати від педагогів такий об'єм проходження кваліфікації.

Водночас мовний омбудсмен Тарас Кремінь скаржиться на недотримання вчителями вимог про викладання українською мовою. Особливо це стало помітно з переходом на дистанційне навчання. Мовляв, це пов'язано з відсутністю контролю за виконанням навантаження педагогами.

Заяви МОН

У МОН запевняють, що сода має цілющі властивості

Міністерство освіти і науки відреагувало на скандал із підручником з хімії для учнів 9 класу, в якому присутні сумнівні поради з сайту для пенсіонерів. Так, у МОН наголосили, що не планують забороняти книжку, і запевняють, що сода має цілющі властивості.

Фото з фейсбук сторінки Інни Доміної

Так, МОН процитували публікацію на ресурсі UkrMedia, де йдеться про вченого Отто Варбурга, який довів, що однією з причин виникнення раку є "порушення засвоєння клітинами кисню через закислення організму". А звичайна сода нібито може зменшити вплив негативних факторів і відновити кислотно-лужний баланс.

Також вони згадали лікаря Туліо Сімончіні, якого у 2006 році позбавили права займатися медициною, бо він вважає, що рак можна вилікувати розчином соди та використовував свій метод у "лікуванні". У 2012 році загинув пацієнт, якого лікували таким способом.

Натомість Європейський Союз вдруге попередив Міністерство освіти і науки, що не варто реорганізовувати структуру та звільняти фахівців, які відповідають за реформи.

Відомо, що Представництво України при ЄС отримало сигнал зі сторони ЄС щодо очікуваних змін штатної структури Міністерства освіти і науки України. Детальніше – читайте тут.

Непрофесіоналізм МОН

Водночас ексміністерка МОН Анна Новосад розповіла, що останні місяці у сфері освіти відбувається цілеспрямоване і системне шкідництво або ж тотальний непрофесіоналізм.

За її словами, якщо проаналізувати всі останні місяці роботи МОН, то не помітно жодного рішення чи кроків, направлених на вирішення конкретних проблем. Проте можна побачити абсолютний провал дистанційного навчання і провал забезпечення педагогів і дітей під час карантину.

Окрім того, Шкарлет назвав переваги ідеї щодо навчання з 5 років і запевнив, що діти 5 та 6 років потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання.

На його думку, чим раніше дитина починає опановувати корисні навички, розвивати здібностей, тим успішнішою стає у дорослому житт. Шкарлет додав, що сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.

Курйози в школах

Бійка школярок у Рівному

У соцмережі оприлюднили відео з жорсткою бійкою школярок у Рівному. Семикласниця тягала іншу ученицю за волосся, а потім повалила на землю і била руками та ногами. А все через те, що та, начебто, розповсюджувала про неї плітки. Відео бійки – дивіться тут.

Батько не залишив дитину на самоізоляції

А в одній з шкіл Києва учень захворів на коронавірус. Відповідно весь клас відправили на самоізоляцію. Але тато одного з учнів відмовився залишати дитину вдома та привів її до школи. Більше про це – читайте за посиланням.



Правила поведінка, коли в учня виявили симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини в сфері вищої освіти

Національний університет "Києво-Могилянська академія" пропонує навчання на бакалавра та магістра студентам із Білорусі, які через політичні переслідування не можуть навчатися у своїй країні.

Тому з 9 листопада до 15 грудня 2020 року виш проводить спеціальний додатковий набір. Прийом документів і вступні іспити у формі співбесід будуть проходити в онлайн-режимі.

А тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет підтримує ідею створення нового всеукраїнського студентського союзу. Так він планує налагодити взаємодію зі студентами, щоб об’єднати зусилля в реформуванні освітньої системи в України.

Коронавірус у школах

Станом на 25 листопада у Києві закриті на карантин п'ять шкіл. Також на дистанційному навчанні перебуває 1041 класів у 267 школах Києва. Усього у столиці COVID-19 виявили понад 1277 учнів та понад 850 вчителів.

Натомість у Житомирі всіх вчителів протестували на антитіла. Тести показали, що близько тисячу педагогів (25% зі всіх) вже мають антитіла до COVID-19. Тому школи в місті відновили очне навчання.

Скільки вчителів в Україні хворіють на коронавірус? В Україні близько семи тисяч вчителів хворіють коронавірусом. І хоча зараз це лише 1%, ця цифра з кожним днем зростає.

Школи скаржаться, що якщо вчитель має симптоми коронавірусу, він не може одразу піти на лікарняний, бо має дочекатися результатів тесту. Але директор не може відправити потенційно контактних учнів чи вчителів на самоізоляцію.

Адже за постановою уряду, на дистанційне навчання повинні перейти школи, де хворіє на COVID-19 понад 50% учнів і персоналу.

Цікаві новини тижня в освіті

Кличко видав книжку своїх смішних цитат

Віталій Кличко видав невелику книжку своїх смішних цитат з ілюстраціями. Міський голова Києва сподівається, що вона підніматиме людям настрій, що дуже важливо в умовах епідемії COVID-19.

Він заявив, що вміє посміятись над собою та не ображається, коли щодо нього смішно жартують й інші. "Щодо смішних жартів – я не маю на увазі так звані жарти "95 кварталу", – уточнив Кличко.

Оксфордський словник виділив найважливіші слова 2020 року

Оксфордський словник не зміг визначити одне слово року. Натомість фахівці зібрали слова та словосполучення, які найкраще відображають кожен місяць 2020 року.

Учені-лінгвісти випустили звіт, в якому проаналізували слова кожного місяця. Про які слова йдеться – читайте тут.